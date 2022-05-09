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Лукашенко: Никому не нужна война, и прежде всего солдатам
Кроме того, Варшава не единожды демонстрировала колониальные настроения. Чего только стоило недавнее заявление Дуды, который в открытую планирует установить военно-политический контроль над своими бывшими "историческими владениями".
Такая неадекватная и агрессивная риторика становится доминирующей в ЕС и лишь усугубляет и без того непростую ситуацию на континенте. Само собой ситуация у наших границ под постоянным контролем. Сегодня же после церемонии на площади Победы Президент пообщался с журналистами.
В последнее время в интернете появляется информация, что Польша наращивает свою военную мощь на восточных рубежах, а параллельно проводит на своей территории масштабные военные учения. Возможна ли агрессия с их стороны?
"Пусть попробуют. Мы тут рога обламывали не таким. Поэтому если они хотят попробовать, пожалуйста. Нас это тоже и меня настораживает. Было 3 тыс. человек, сегодня подтянули в Польшу и Литву, холуям этим, 32 тыс. Говорят, уже под 40 тыс. Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией. Я всегда военным говорил, что мы ничего не должны прозевать. 1941 года повторить мы не должны. Поэтому мы ответим", - сказал Президент.
"Мы всегда понимали, что наша армия против НАТО (это махина). Но не надо забывать, что сзади Россия - ядерная держава. И у нас соответствующий договор. И на эту тему мы общаемся очень часто в последнее время с президентом России", - заявил белорусский лидер. Он также подчеркнул, что невозможно победить народ, который воюет на своей земле, за свою территорию, за свои семьи и детей. "И потом, наверное, они как-то хотят еще от Украины отвлечь и нас, и Россию. Глупцы полные, которые занимаются пиаровщиной, но не знают, чем живет обычный польский, литовский, немецкий солдат. Никому не нужна война, и прежде всего солдатам. А раз солдатам война не нужна, значит, ее не будет".
Также Президент рассказал, какой смысл вкладывает в понятие "патриотизм", поделился своим мнением об очередных санкционных выпадах Запада. А также пообщался с представителем СМИ Литвы.
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