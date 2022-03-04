Лукашенко: Новая редакция Конституции - это народный документ

Конституция Республики Беларусь - это наша идеология. Мы создали и приняли уникальный правовой документ. Президент сегодня подписал решение республиканского референдума. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости.



Более тысячи гостей в зале. Но в общей сложности в разработке и обсуждении участвовало свыше миллиона белорусов. Президент поблагодарил всех, кто не был безразличен к судьбе своей страны. Поступило много рациональных предложений, часть из них вошла в обновленную Конституцию. Остальные учтут при совершенствовании других законов. Ведь нам предстоит заново выстроить иерархию нормативных правовых актов, на эту работу отведено два года. Белорусы выбрали эволюционное преобразование политической системы. Новый документ тому подтверждение.





Лукашенко: Мы должны защитить свое государство, это вклад в безопасность континента и планеты в целом

Без ложной скромности Президент назвал принятый документ Конституцией будущего. В Основном законе сочетаются традиции и инновации, народовластие, единство управления. С прежней Конституцией мы многого достигли, отметил Александр Лукашенко. Белорусская модель управления доказала эффективность на практике. В непростых ситуациях она помогала отвести страну от края пропасти. Пришло время заглянуть за горизонт. Сегодня мы находимся под беспрецедентным ударом санкций, провокаций, информационного манипулирования. Президент обратился к белорусам - в таких условиях стране как никогда нужны понимание, доверие и собранность граждан. Мы должны защитить свое государство, это вклад в безопасность континента и планеты в целом.

Лукашенко: Биться, бороться и умирать белорусы будут только за свою землю

"Как бы ни пытались сегодня отдельные силы, вы их знаете, втянуть нас в боевые действия на территории Украины, у вас нет оснований для беспокойства. Еще раз хочу подчеркнуть: мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря. Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена. Просто нет необходимости в этом. Кроме как от Бреста до Гомеля, у нас есть еще западная и северо-западная граница. И мы ее должны надежно прикрыть. Потому что если мы там прозеваем, народ нам никогда этого не простит", - подчеркнул глава государства.

"Наши ребята намертво закрыли границу, стоят в усиленных нарядах наши дети, защищая эту землю, а не какую-то, где разворачиваются, кроме этого конфликта, и подковерные баталии, и войны, подстегиваемые определенными силами. Вы их хорошо знаете. Они все сейчас вопят о прекращении войны в Украине. Это публично", - заявил Президент.

Он обратил внимание: тем, кто пытается втянуть Беларусь в боевые действия на территории Украины, не нужен там мир. "Им надо там война, и чем дольше, тем лучше. Для того чтобы утопить Россию в этой войне, а заодно и нас. И чтобы Украина даже не шевельнулась. Это им надо. Все остальное, заявления - это просто болтовня, это звон для тех, кто не понимает. Мы-то это прекрасно понимаем. И мы не собираемся не просто подставляться под их хотелки или желания, мы просто понимаем, что нам надо, как нам жить и работать", - сказал глава государства.

"Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле. Если придется, не дай бог", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Поверьте мне, не имеет значения, занимаем мы высокий пост, растим хлеб, пишем картины или делаем научные открытия. Современный мир заставляет каждого активнее включаться в политическую жизнь и мыслить государственно. Сегодня, если хотите, это единственный верный путь к сохранению своего суверенного права жить и развиваться как нация на своей исторической земле. Данное право призвана оберегать принятая нами новая Конституция Беларуси", - подытожил Президент.

Президент призывает сохранить в обществе градус созидательной инициативности

Беларусь останется республикой с сильным Президентом, осторожно и продуманно усовершенствует систему госуправления. Цель одна - укрепление национальной безопасности. Александр Лукашенко призвал белорусов сохранять в обществе градус созидательной инициативности.

Новая Конституция вступит в силу 15 марта