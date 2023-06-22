3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лукашенко: Нужно упростить процесс строительства многоэтажек по аналогии с индивидуальными домами
Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июня на совещании с руководством Совета Министров поручил продолжить упрощение процесса строительства многоэтажек, заводов, промышленных объектов по аналогии с тем, как это было сделано ранее для индивидуальных домов, пишет БЕЛТА.
Глава государства напомнил, что еще в январе этого года перед правительством ставилась задача упростить процесс строительства так, как это ранее было сделано для индивидуальных домов.
"По частному сектору мне докладывали, что большинство проблем - с доступом к коммуникациям, документацией и так далее - разрешились и люди довольны. Хорошо, если так. Но я сомневаюсь. Это мы в ближайшее время проверим. Не хотелось бы, чтобы потом разговор был аналогичный здравоохранению", - заметил Президент.
"Для того чтобы начать строить многоэтажку, завод, промышленный объект, надо собрать десяток-другой технических условий от энергетиков, МЧС, санстанций, местной власти и прочих. И столько же справок потом необходимо получить в конце строительства, - продолжил глава государства. - Надо посмотреть, может быть, нам по каким-то направлениям можно отказаться от каких-то справок". Александр Лукашенко поручил проработать этот вопрос профильному вице-премьеру и министру архитектуры и строительства: "Сядьте вдвоем и отрубите".
В продолжение темы строительства многоквартирных домов Президент спросил, почему никак не удается раз и навсегда решить проблему с долгостроями. "В этом позорном статусе сейчас 20 жилых домов, из них, Наталья Ивановна (Кочанова, председатель Совета Республики и уполномоченный представитель главы государства в Минске. - Прим. БЕЛТА), у вас в Минске с Кухаревым (мэр Минска. - Прим. БЕЛТА) - 17! Есть ли здесь у правительства проработанные решения?" - задал вопрос Президент.
Касаясь ситуации в промышленности, Александр Лукашенко отметил неплохие результаты, однако складские запасы выше 76%. "Нет качественных сдвигов в деревообработке. Вяло движется работа по освоению российского кредита на интеграционные проекты. Доложите о мерах, которые приняты, чтобы исправить ситуацию", - сказал глава государства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей