Лукашенко: Нужно упростить процесс строительства многоэтажек по аналогии с индивидуальными домами

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июня на совещании с руководством Совета Министров поручил продолжить упрощение процесса строительства многоэтажек, заводов, промышленных объектов по аналогии с тем, как это было сделано ранее для индивидуальных домов, пишет БЕЛТА.



Глава государства напомнил, что еще в январе этого года перед правительством ставилась задача упростить процесс строительства так, как это ранее было сделано для индивидуальных домов.

"По частному сектору мне докладывали, что большинство проблем - с доступом к коммуникациям, документацией и так далее - разрешились и люди довольны. Хорошо, если так. Но я сомневаюсь. Это мы в ближайшее время проверим. Не хотелось бы, чтобы потом разговор был аналогичный здравоохранению", - заметил Президент.

"Для того чтобы начать строить многоэтажку, завод, промышленный объект, надо собрать десяток-другой технических условий от энергетиков, МЧС, санстанций, местной власти и прочих. И столько же справок потом необходимо получить в конце строительства, - продолжил глава государства. - Надо посмотреть, может быть, нам по каким-то направлениям можно отказаться от каких-то справок". Александр Лукашенко поручил проработать этот вопрос профильному вице-премьеру и министру архитектуры и строительства: "Сядьте вдвоем и отрубите".



В продолжение темы строительства многоквартирных домов Президент спросил, почему никак не удается раз и навсегда решить проблему с долгостроями. "В этом позорном статусе сейчас 20 жилых домов, из них, Наталья Ивановна (Кочанова, председатель Совета Республики и уполномоченный представитель главы государства в Минске. - Прим. БЕЛТА), у вас в Минске с Кухаревым (мэр Минска. - Прим. БЕЛТА) - 17! Есть ли здесь у правительства проработанные решения?" - задал вопрос Президент.