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Лукашенко: Нужны грамотные педагоги и чтобы учебник не пугал ученика
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования образовательной сферы обратил внимание на порой невысокое качество подготовки педагогов, сообщает БЕЛТА.
"Хочу обратить внимание на подготовку преподавателей и учителей в наших вузах. Мы плохо готовим в вузах студентов. Были косяки и в те времена у нас, хотя жесткий был порядок, а сейчас же вольница. Преподаватели и ректоры забыли, что надо требовать от будущего специалиста определенного уровня и давать эти знания. И если качественный "продукт" будет выпущен из вуза, то нам и разговора здесь не будет, - сказал глава государства. - А сегодня мы говорим: и учебник такой, и методические наработки, разработки, планы… Потому что недоучиваем мы учителя. Разного уровня подготовка (у педагогов. - ред.). А готовить надо".
Глава государства при этом констатировал, что порой по востребованным направлениям действительно в вузы принимают на целевую подготовку без экзаменов, и изначальный уровень знаний у таких студентов не всегда может быть высоким. "Большинство целевиков мы хотим у вас (в вузах. - ред.) подготовить и направить туда, куда надо. Они не проходят такое испытание (вступительное. - ред.). Тут вы уже должны государству помочь - подготовить их как следует", - подчеркнул белорусский лидер.
Он отметил, что это касается не только подготовки в вузах будущих учителей, но и, например, специалистов в аграрной сфере, многие из которых так же обучаются по целевому набору.
Об организации работы по повышению качества школьного образования на совещании выступила директор средней школы №73 города Минска Ирина Родик. По ее словам, качество обновленных школьных учебников и пособий отвечает требованиям, позволяет дифференцировать задания для учеников с разным уровнем знаний. "Как учитель русского языка и литературы могу сказать, что обновленные учебные пособия по этим предметам на сегодняшний день отвечают современным требованиям. Они красочные, хорошо иллюстрированные. Материал изложен для учащихся доступно. А содержание позволяет воспитывать у них морально-нравственные качества, любовь к родной земле. Можно сказать, что учебник сегодня - это настольная книга учителя, своего рода методическое пособие, где есть различные варианты заданий для любого уровня подготовки учащихся. Задача учителя - не количеством заданий удивлять ученика на уроке, а качественно, глубоко работать с учебным материалом, используя потенциал учебника", - сказала она.
Вместе с тем руководитель школы согласилась, что качество образования напрямую зависит от учителя. Линейка учебных пособий есть, и главное сейчас - стабильность и поменьше нововведений, чтобы у учителей была возможность отработать по этим учебникам с 5-го по 11-й классы.
Александр Лукашенко в этом плане отметил, что подготовленному учителю действительно особо не нужны никакие дополнительные пособия и все, что необходимо дополнительно, можно рассказать ученикам, основываясь на своих знаниях и опыте. Глава государства знает об этом и из личного опыта - сам в прошлом вел школьные уроки. Тем более сейчас в интернете можно найти массу дополнительных материалов.
Кстати, именно от людей, обладающих обширными историческими знаниями, в свое время поступило предложение об установлении в Беларуси нового праздника - Дня народного единства. "Я тут долго колебался. И так смотрел, и эдак. И смотрите, какой эффект дало это. И это же правда. Только не надо замалчивать уже, на злобу говоря, и другой факт: почему та страна, где мы были, взяла, половину отрезала и отдала полякам. Ну как бы мы сегодня ни приукрашивали, что время такое было, надо было как-то, слабая страна была и прочее, но если большевики совершили революцию, так вы отвечайте за страну", - заметил Александр Лукашенко.
"Все из знаний должно приходить. И учитель, преподаватель из своих опыта и знаний должен туда приносить. А мы все ищем букварь, где будет прописано, как мы, (учителя. - ред.), себя должны вести", - добавил белорусский лидер.
Президент также особо подчеркнул важность наличия качественных и интересных учебников: "Для меня учебник - это все. Знаете, что самое страшное, - учебник пугает ученика. Вот этого быть не должно. Он боится к какому-то учебнику притронуться. А учебник должен притягивать ученика к себе, этот учебник приятно держать в руках. И я говорил, что не надо на это жалеть денег. Надо издать хороший учебник, написанный хорошим шрифтом, иллюстрированный. И главное - знания. Если даже там кратко написано - учитель разъяснит, что это такое. Учебник уже будет для ученика конспектом".
Фото: БЕЛТА
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