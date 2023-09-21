Лукашенко: Нужны грамотные педагоги и чтобы учебник не пугал ученика

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования образовательной сферы обратил внимание на порой невысокое качество подготовки педагогов, сообщает БЕЛТА .

"Хочу обратить внимание на подготовку преподавателей и учителей в наших вузах. Мы плохо готовим в вузах студентов. Были косяки и в те времена у нас, хотя жесткий был порядок, а сейчас же вольница. Преподаватели и ректоры забыли, что надо требовать от будущего специалиста определенного уровня и давать эти знания. И если качественный "продукт" будет выпущен из вуза, то нам и разговора здесь не будет, - сказал глава государства. - А сегодня мы говорим: и учебник такой, и методические наработки, разработки, планы… Потому что недоучиваем мы учителя. Разного уровня подготовка (у педагогов. - ред.). А готовить надо".

Глава государства при этом констатировал, что порой по востребованным направлениям действительно в вузы принимают на целевую подготовку без экзаменов, и изначальный уровень знаний у таких студентов не всегда может быть высоким. "Большинство целевиков мы хотим у вас (в вузах. - ред.) подготовить и направить туда, куда надо. Они не проходят такое испытание (вступительное. - ред.). Тут вы уже должны государству помочь - подготовить их как следует", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что это касается не только подготовки в вузах будущих учителей, но и, например, специалистов в аграрной сфере, многие из которых так же обучаются по целевому набору.

Об организации работы по повышению качества школьного образования на совещании выступила директор средней школы №73 города Минска Ирина Родик. По ее словам, качество обновленных школьных учебников и пособий отвечает требованиям, позволяет дифференцировать задания для учеников с разным уровнем знаний. "Как учитель русского языка и литературы могу сказать, что обновленные учебные пособия по этим предметам на сегодняшний день отвечают современным требованиям. Они красочные, хорошо иллюстрированные. Материал изложен для учащихся доступно. А содержание позволяет воспитывать у них морально-нравственные качества, любовь к родной земле. Можно сказать, что учебник сегодня - это настольная книга учителя, своего рода методическое пособие, где есть различные варианты заданий для любого уровня подготовки учащихся. Задача учителя - не количеством заданий удивлять ученика на уроке, а качественно, глубоко работать с учебным материалом, используя потенциал учебника", - сказала она.

Вместе с тем руководитель школы согласилась, что качество образования напрямую зависит от учителя. Линейка учебных пособий есть, и главное сейчас - стабильность и поменьше нововведений, чтобы у учителей была возможность отработать по этим учебникам с 5-го по 11-й классы.

Александр Лукашенко в этом плане отметил, что подготовленному учителю действительно особо не нужны никакие дополнительные пособия и все, что необходимо дополнительно, можно рассказать ученикам, основываясь на своих знаниях и опыте. Глава государства знает об этом и из личного опыта - сам в прошлом вел школьные уроки. Тем более сейчас в интернете можно найти массу дополнительных материалов.

Кстати, именно от людей, обладающих обширными историческими знаниями, в свое время поступило предложение об установлении в Беларуси нового праздника - Дня народного единства. "Я тут долго колебался. И так смотрел, и эдак. И смотрите, какой эффект дало это. И это же правда. Только не надо замалчивать уже, на злобу говоря, и другой факт: почему та страна, где мы были, взяла, половину отрезала и отдала полякам. Ну как бы мы сегодня ни приукрашивали, что время такое было, надо было как-то, слабая страна была и прочее, но если большевики совершили революцию, так вы отвечайте за страну", - заметил Александр Лукашенко.

"Все из знаний должно приходить. И учитель, преподаватель из своих опыта и знаний должен туда приносить. А мы все ищем букварь, где будет прописано, как мы, (учителя. - ред.), себя должны вести", - добавил белорусский лидер.

Президент также особо подчеркнул важность наличия качественных и интересных учебников: "Для меня учебник - это все. Знаете, что самое страшное, - учебник пугает ученика. Вот этого быть не должно. Он боится к какому-то учебнику притронуться. А учебник должен притягивать ученика к себе, этот учебник приятно держать в руках. И я говорил, что не надо на это жалеть денег. Надо издать хороший учебник, написанный хорошим шрифтом, иллюстрированный. И главное - знания. Если даже там кратко написано - учитель разъяснит, что это такое. Учебник уже будет для ученика конспектом".