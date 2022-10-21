Лукашенко о белорусских беспилотниках: Все системы работают неплохо, спрос на них уже большой

Белорусские беспилотные летательные аппараты зарекомендовали себя хорошо, и спрос на них уже большой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, пишет БелТА.

"Наверное, мы больше защищены сегодня, нежели наш уровень для нанесения ударов", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что белорусская армия прежде всего нацелена на защиту своей территории, а не нападение, поэтому и разрабатываются соответствующие образцы вооружения. "Здесь мы, конечно, лидеры в мире, и это не менее важно, чем иметь такие беспилотники, которые могут наносить удары по определенным целям. Десяток вот таких зеленых машин могут полностью закрыть южную границу нашей страны с Украиной от беспилотников и других воздушных целей", - отметил глава государства.

На полигоне Александру Лукашенко продемонстрировали боевые возможности белорусских беспилотников. "Все системы доработаны, работают неплохо. Все они поразили цели. Это хорошо. Будем работать дальше. Есть над чем работать. Но спрос на них уже большой. Я не имею в виду Украину - до Украины еще", - подчеркнул Президент.