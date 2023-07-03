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Лукашенко о Большом театре: Ваше творчество - это то, что мы называем исторической памятью и национальным достоянием

Символично, ведь без культурного наследия и крепкой духовной основы не может быть независимости. Отстаивать ее надо не только с оружием. Все, кто сегодня собрался в зале, люди культуры составляют летопись нынешнего поколения, жизни государства. Людей, которые понимают, что независимость - это то, что нам подарило поколение победителей. И мы должны сохранить это сокровище.

Мы уйдем, а это останется. Ваше творчество - это то, что мы называем исторической памятью и национальным достоянием. То, что делает нас нацией и является одним из условий нашего суверенитета. Во многом и от вас зависит, будет ли наша независимость укрепляться и передаваться из поколения в поколение. При этом мы должны думать и помнить, а что мы передадим новому поколению, которое идет за нами и стучится уже в дверь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Да, искусство в том числе приближало великую Победу. Артисты поднимали боевой дух солдат и сами были на передовой с оружием в руках. И сегодня от них многое зависит. Современный мир очень хрупок, мы живем под чистым небом, но в условиях беспрецедентных вызовов.

От вас зависит, какой будет завтра Беларусь, каким будет будущее наших белорусов. Скажу прямо: в погоне за громкой славой не теряйте чувство меры и вашей личной ответственности. Перейти грань, за которой начинается чернуха и предательство, очень легко. А вот гораздо сложнее вернуть доверие. Я говорю о доверии всего народа. Вы должны созидать для народа и во имя мира.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

На этой же легендарной сцене Президент отметил государственными наградами работников культуры и искусства. Лучших из лучших.

А в эти минуты на подмостках Большого театра идет концерт. Артисты показывают лучшее, что у нас есть. Речь не только о театре: хоры, ансамбли, балетные школы, оркестры - выдающиеся номера и коллективы. Все происходящее сегодня на сцене Большого, уникально. В концерте воедино сведены произведения абсолютно разных жанров. Подробнее об этом событии мы расскажем совсем скоро в нашем следующем выпуске.

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