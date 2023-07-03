Лукашенко о Большом театре: Ваше творчество - это то, что мы называем исторической памятью и национальным достоянием

Мы уйдем, а это останется. Ваше творчество - это то, что мы называем исторической памятью и национальным достоянием. То, что делает нас нацией и является одним из условий нашего суверенитета. Во многом и от вас зависит, будет ли наша независимость укрепляться и передаваться из поколения в поколение. При этом мы должны думать и помнить, а что мы передадим новому поколению, которое идет за нами и стучится уже в дверь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

