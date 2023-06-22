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Лукашенко о детских пособиях: Дети не должны быть обделены, а безответственных родителей нужно привести в чувство

Лукашенко о детских пособиях: Дети не должны быть обделены, а безответственных родителей нужно привести в чувство

Во время совещания c руководством Совета Министров Президент Беларуси Александр Лукашенко затронул тему использования детских пособий, на которые государство тратит немалые средства, пишет БЕЛТА.

Насущным является вопрос, как родители используют детские пособия.

В связи с этим глава государства потребовал: "Систему надо настроить четко - дети ни в коем случае не должны быть обделены, а безответственных родителей нужно привести в чувство".

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