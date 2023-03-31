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Лукашенко о детях: Жизненный успех и опыт бессмысленны, когда их некому передать
Жизненный успех и опыт бессмысленны, когда их некому передать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
"Мы вырастили детей, которые ни в чем не нуждались, и теперь они хотят как можно дольше пожить для себя, откладывая рождение ребенка, - отметил Президент. - Не все, но тенденция есть, и она опасная. Парадигму такого мышления надо менять. Есть вещи, которые молодые люди просто не могут понять в силу своего возраста. Но мы, старшее поколение, должны вовремя объяснить, что жизненный успех и опыт бессмысленны, когда их некому передать, что нажитые богатства не заменят счастья видеть, как продолжается твой род".
По мнению главы государства, объяснить детям эти истины нужно раньше, чем к ним придет осознание, что планировать рождение ребенка уже поздно.
Фото:БЕЛТА
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