Лукашенко о детях: Жизненный успех и опыт бессмысленны, когда их некому передать

"Мы вырастили детей, которые ни в чем не нуждались, и теперь они хотят как можно дольше пожить для себя, откладывая рождение ребенка, - отметил Президент. - Не все, но тенденция есть, и она опасная. Парадигму такого мышления надо менять. Есть вещи, которые молодые люди просто не могут понять в силу своего возраста. Но мы, старшее поколение, должны вовремя объяснить, что жизненный успех и опыт бессмысленны, когда их некому передать, что нажитые богатства не заменят счастья видеть, как продолжается твой род".