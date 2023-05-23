Лукашенко о главном в здравоохранении: Не бывает не важных пациентов, все важны

"Бюрократизация - то, чего быть вообще не должно в здравоохранении. Главный показатель эффективности вашей работы - не количество отчетов, а люди, которым вы помогли сохранить здоровье, а порой и жизнь. Не бывает не важных пациентов, все важны", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент потребовал особое внимание уделять не только лечению, но и ранней диагностике заболеваний, благодаря которой в ряде случаев можно сохранить человеку здоровье. "Это что за "героизм", когда у вас каждый пятый человек с начала года от онкологии умирает? - жестко спросил Президент. - Не ваши родственники, это понятно. Почему умирают? Потому что вы вовремя диагностику не осуществили, потому что не поехали, как в советские времена, к людям и не посмотрели, что у него за заболевание. Когда мы рак обнаруживаем на ранней стадии, люди по 8-10 лет живут".