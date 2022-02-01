Лукашенко о холдинге "АМКОДОР": Это один из самых узнаваемых и успешных белорусских брендов

Глава государства отметил, что создание в 1927 году фабрики "Возрождение" стало значимым событием для молодой советской республики. "Первый коллектив трудился с огромным энтузиазмом, постоянно расширяя ассортимент выпускаемой продукции, - напомнил белорусский лидер. - В годы Великой Отечественной войны завод, к тому времени переименованный в "Ударник", в полной мере разделил судьбу Минска - неоднократно подвергался бомбежкам и был практически полностью разрушен. Однако это не помешало рабочим сразу после освобождения столицы на уцелевших станках выпускать все то, в чем нуждалась страна для восстановления мирной жизни".