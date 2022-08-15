Лукашенко о локализации на мотовелозаводе: Мы должны делать свое!

С 1 января там должны идти везде работы на фундаментах, т. е. стеновые работы должны идти. Не в земле вы должны ковыряться, а в зиму вы должны войти с этими стенами. Но давайте договоримся, что мы будем строить по-современному, не кирпичную кладку выкладывать в полметра, а самые современные стеновые панели, как строят во всем мире. Панель утепленную поставили - каркас какой там у вас: металлический или железобетонный? - и навешиваете панели. Все что дешевле, делайте. Не дай бог здесь будет украден хоть один рубль.

Что касается производства мотовело, то здесь звучала жесткая критика за локализацию. Впрочем, это актуальное поручение и для других отечественных производств . Договаривались ее увеличивать, но серьезных подвижек (и в частности на мотовелозаводе) нет. Сборка идет из импортных комплектующих. Президент настаивает: надо делать свое.