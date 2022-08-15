3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лукашенко о локализации на мотовелозаводе: Мы должны делать свое!
Ситуация с крупными столичными долгостроями и положение дел на мотовелозаводе - сегодня это главные темы в президентской повестке. В первую очередь внимание тому, как идет реконструкция площадки Минского технопарка. Александр Лукашенко требует активизировать здесь строительные работы - не хватает оперативности. Председатель Мингорисполкома доложил о том, что делают - сносят непригодные здания и сооружения, строят новые корпуса. Речь шла о предоставлении их в аренду производителям как государственным, так и частным. Президент совершил обзорную поездку по территории площадки, по ходу проходил детальный разбор по каждому объекту и были даны поручения. Требование главы государства - чтобы к новому году работы по новым помещениям велись уже на фундаментах.
С 1 января там должны идти везде работы на фундаментах, т. е. стеновые работы должны идти. Не в земле вы должны ковыряться, а в зиму вы должны войти с этими стенами. Но давайте договоримся, что мы будем строить по-современному, не кирпичную кладку выкладывать в полметра, а самые современные стеновые панели, как строят во всем мире. Панель утепленную поставили - каркас какой там у вас: металлический или железобетонный? - и навешиваете панели. Все что дешевле, делайте. Не дай бог здесь будет украден хоть один рубль.Что касается производства мотовело, то здесь звучала жесткая критика за локализацию. Впрочем, это актуальное поручение и для других отечественных производств. Договаривались ее увеличивать, но серьезных подвижек (и в частности на мотовелозаводе) нет. Сборка идет из импортных комплектующих. Президент настаивает: надо делать свое.
Ну а более глобальный разговор касается сложных объектов в столице. Решение проблем минских долгостроев обсуждают на совещании у Президента.
Президент
Все
Президент Беларуси приехал на Всемирный саммит по борьбе с изменением климата в Баку
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
Регионы
Все
Происшествия
Все