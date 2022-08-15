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Лукашенко о локализации на мотовелозаводе: Мы должны делать свое!

Ситуация с крупными столичными долгостроями и положение дел на мотовелозаводе - сегодня это главные темы в президентской повестке. В первую очередь внимание тому, как идет реконструкция площадки Минского технопарка. Александр Лукашенко требует активизировать здесь строительные работы - не хватает оперативности. Председатель Мингорисполкома доложил о том, что делают - сносят непригодные здания и сооружения, строят новые корпуса. Речь шла о предоставлении их в аренду производителям как государственным, так и частным. Президент совершил обзорную поездку по территории площадки, по ходу проходил детальный разбор по каждому объекту и были даны поручения. Требование главы государства - чтобы к новому году работы по новым помещениям велись уже на фундаментах.

С 1 января там должны идти везде работы на фундаментах, т. е. стеновые работы должны идти. Не в земле вы должны ковыряться, а в зиму вы должны войти с этими стенами. Но давайте договоримся, что мы будем строить по-современному, не кирпичную кладку выкладывать в полметра, а самые современные стеновые панели, как строят во всем мире. Панель утепленную поставили - каркас какой там у вас: металлический или железобетонный? - и навешиваете панели. Все что дешевле, делайте. Не дай бог здесь будет украден хоть один рубль.Что касается производства мотовело, то здесь звучала жесткая критика за локализацию. Впрочем, это актуальное поручение и для других отечественных производств. Договаривались ее увеличивать, но серьезных подвижек (и в частности на мотовелозаводе) нет. Сборка идет из импортных комплектующих. Президент настаивает: надо делать свое.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Ну а более глобальный разговор касается сложных объектов в столице. Решение проблем минских долгостроев обсуждают на совещании у Президента.

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