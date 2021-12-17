Лукашенко о погибших героях: Прожив очень короткую жизнь, оставили ярчайший след в истории Беларуси

Сегодня мы чтим память настоящих героев. Во Дворце Независимости вспоминали тех, кто отдал жизнь, выполняя служебный долг.



Президент вручил награды семьям погибших - летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, а также офицера КГБ Дмитрия Федосюка, известного под позывным Нирвана. Каждый из них стал примером настоящего служения своему делу, людям и стране.



Напомним, в мае в Барановичах разбился самолет Як-130. Команда пилотов до последнего уводила машину от жилых домов, чтобы избежать жертв на земле. Им посмертно присвоены почетные звания "Герой Беларуси".



В сентябре при проведении спецоперации в перестрелке убит сотрудник спецподразделения "Альфа". Трагедия потрясла всю страну. Заслуги офицера перед Родиной также отмечены на высшем уровне.







Вспоминая обе трагедии и наших героев, сегодня всем было очень трудно сдержать эмоции. Трудно представить, что пришлось пережить их семьям, родным и сослуживцам. Горечь утраты теперь навсегда в их сердцах.



Что касается трагедии в Барановичах, у потерпевшего крушение самолета тогда практически мгновенно отказали различные уровни системы управления. Пилоты не катапультировались. Как показывают ящики, они боролись до конца!



Сотрудник Комитета госбезопасности, старший лейтенант Дмитрий Федосюк при проведении спецоперации, прикрывая группу, забежал в квартиру первым. Преступник выстрелил Дмитрию прямо в сердце, но он успел убийцу ликвидировать. Вечная память героям!