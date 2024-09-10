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Лукашенко о причинах помилования так называемых политзаключенных: "Никто меня заставить не может"
На совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний Президент Беларуси Александр Лукашенкорассказал о причинах помилования нескольких десятков человек, которых оппоненты причисляли к политзаключенным, сообщает БЕЛТА.
"Мы видим, что там главное для них - это получить гранты, деньги. На все им наплевать, даже на те вопросы, ради которых они вообще-то жить должны. Ну возьмите вопросы так называемых политзаключенных. Ну сколько раз сказано: у нас нет политических статей, и по политическим статьям мы никого не осудили, поскольку их нет просто. Нет - "политзаключенные". Ладно. Ну так вы боритесь за этих "политзаключенных", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко напомнил, что недавно он дважды принимал решения, о которых публично сообщалось, по помилованию нескольких десятков так называемых политзаключенных. "Ну радовались бы (оппоненты. - Прим. ред.), поблагодарили бы как минимум. Нет, они озабочены тем, чтобы доказать самим себе и там за границей, что они внесли огромный вклад и "заставили диктатора" принимать подобные решения, - заметил Президент. - Никто меня, во-первых, заставить не может. Это исключено. Я часто говорю журналистам и другим: вы меня хорошо знаете, я никогда по указке и под давлением не принимал решения".
Что касается помилования конкретных людей, то это, подчеркнул Александр Лукашенко, были его решения, и на то были разные причины. "Кто-то заболел, кто-то уже там на прогулки ходить не может в отличие, как они тут бойко бродили по проспектам. Ну всякое бывает в жизни. Кто-то вообще уже опасности не представляет. Кто-то вообще одурел, мозги повернулись у него - он там вышел (в 2020-м году. - Прим. ред.), чего-то пытался переворачивать на улицах Минска. Ну, всякое в жизни бывало. Таких людей мы увидели. Чего их там держать, кормить за государственный счет. Мы ох отпустили. Они под полным контролем правоохранительных органов здесь", - рассказал белорусский лидер.
Он констатировал, что вместо того, чтобы поблагодарить, оппоненты за рубежом, наоборот, не рады такому развитию событий. "Они не рады, что эти люди вышли. Почему не рады? Ну так им же американцы и другие говорят: ребята, а вы где были, какой ваш вклад? А никакого. Так тогда и денег нет, т.е. правильно заметили, особенно журналисты: чем больше кто-то здесь будет находиться в местах не столь отдаленных, тем лучше для них. Нут так надо об этом открыто им говорить", - сказал Александр Лукашенко.
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