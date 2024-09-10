Лукашенко о причинах помилования так называемых политзаключенных: "Никто меня заставить не может"

На совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний Президент Беларуси Александр Лукашенкорассказал о причинах помилования нескольких десятков человек, которых оппоненты причисляли к политзаключенным, сообщает БЕЛТА .



"Мы видим, что там главное для них - это получить гранты, деньги. На все им наплевать, даже на те вопросы, ради которых они вообще-то жить должны. Ну возьмите вопросы так называемых политзаключенных. Ну сколько раз сказано: у нас нет политических статей, и по политическим статьям мы никого не осудили, поскольку их нет просто. Нет - "политзаключенные". Ладно. Ну так вы боритесь за этих "политзаключенных", - отметил глава государства.



Александр Лукашенко напомнил, что недавно он дважды принимал решения, о которых публично сообщалось, по помилованию нескольких десятков так называемых политзаключенных. "Ну радовались бы (оппоненты. - Прим. ред.), поблагодарили бы как минимум. Нет, они озабочены тем, чтобы доказать самим себе и там за границей, что они внесли огромный вклад и "заставили диктатора" принимать подобные решения, - заметил Президент. - Никто меня, во-первых, заставить не может. Это исключено. Я часто говорю журналистам и другим: вы меня хорошо знаете, я никогда по указке и под давлением не принимал решения".



Что касается помилования конкретных людей, то это, подчеркнул Александр Лукашенко, были его решения, и на то были разные причины. "Кто-то заболел, кто-то уже там на прогулки ходить не может в отличие, как они тут бойко бродили по проспектам. Ну всякое бывает в жизни. Кто-то вообще уже опасности не представляет. Кто-то вообще одурел, мозги повернулись у него - он там вышел (в 2020-м году. - Прим. ред.), чего-то пытался переворачивать на улицах Минска. Ну, всякое в жизни бывало. Таких людей мы увидели. Чего их там держать, кормить за государственный счет. Мы ох отпустили. Они под полным контролем правоохранительных органов здесь", - рассказал белорусский лидер.

