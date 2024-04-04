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Лукашенко о работе с кадрами: должна быть истинная демократия, когда люди живут в удовольствие
Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует руководителей на требовательный подход в кадровом вопросе, но вместе с тем, чтобы у каждого работника был шанс. Об этом он заявил, принимая кадровые решения, передаетБЕЛТА.
Глава государства дал практическое напутствие руководителям: "Завтра вы придете в трудовые коллективы. Особенно руководители районов. Я всегда советую подобным людям, руководителям: у каждого члена коллектива должен быть шанс. Поэтому не надо приходить с шашкой наголо и рубить там. Не те времена. Мозги надо иметь, голову на плечах. Тогда за вами пойдут люди. И если кто-то где-то недорабатывал, дайте ему шанс".
"Правда, время спрессовано. Никто ждать не будет, пока он развернется. Вы побежали, он отстает, ну что ж… Надо ему объяснить, что отставать нельзя - затопчут, как я говорил. Но дайте шанс. Вы руководителями становитесь высокого уровня. Люди хотят жить нормально и дышать спокойно. Они не должны дрожать с утра до вечера на работе и после работы. Создайте нормальную атмосферу в коллективе, дайте возможность людям себя проявить. У нас должна быть истинная демократия, когда люди живут в удовольствие. А если будут в удовольствие работать, то и будут жить в удовольствие. Потому что основную часть времени мы проводим на работе", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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