Лукашенко о разведчиках: Таких ребят надо ценить, они для нас дороже золота

Президент Беларуси Александр Лукашенко на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности особо отметил работу разведчиков и тех сотрудников силовых структур, которые задействованы в различного рода операциях,

БЕЛТА.

На совещании глава государства озвучил в том числе некоторую информацию закрытого характера, о планах беглых оппонентов и ихзарубежных кураторов в нынешний период.

"Это не выдумка Лукашенко или наших спецслужб. И спасибо нашей разведке и ребятам. Я Ивану Станиславовичу (председатель КГБ Иван Тертель. - Прим. БЕЛТА) всегда говорю: таких ребят надо ценить. Дороже золота они для нас. Они должны везде и всегда быть поддержаны. В том числе и те, кто валялся две недели на границе, задерживая этих диверсантов из Украины", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы об этом с вами и Иваном Кубраковым (министр внутренних дел. - Прим. БЕЛТА) не единожды говорили. Надо этих ребят не забывать. Всех, кто работает", - добавил Президент.