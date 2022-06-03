Лукашенко о спецоперации по освобождению белорусов в Украине: Было несколько вариантов, и один очень острый

Было несколько вариантов проведения спецоперации по освобождению белорусских граждан в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, сообщаетБелТА.



"Хорошо, что она прошла по одному из спокойных вариантов, - сказал глава государства. - Было несколько вариантов, и один из них был очень острый. Но обошлось без стрельбы".