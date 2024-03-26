Лукашенко о возможных провокациях: Нарушили госграницу - к уничтожению

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил жестко реагировать на возможные провокации на границе со стороны сопредельных государств. Об этом он заявил в Ошмянском районе, посещая участок местности, где проводятся мероприятия проверки боевой готовности соединений и воинских частей, пишет БЕЛТА.



"Публично скажу: любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу - к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать, - сказал глава государства. - Поэтому любое нарушение государственной границы - на уничтожение. Они понимают только силу".



Как доложил командующий войсками Северо-западного оперативного командования Александр Науменко, в настоящее время на северо-западном операционном направлении обстановка остается сложной и имеет тенденцию к нарастанию напряженности. Это подтверждается создаваемыми вблизи госграницы Беларуси на приграничной территории инженерными сооружениями в виде противотанковых рвов, огневых позиций, а также сосредоточением на складах материально-технических средств и боеприпасов.



На северо-западном операционном направлении сопредельная сторона усилила охрану госграницы. Общая численность сил, привлекаемых там к охране белорусского участка государственной границы, составляет около 3,2 тыс. человек, в том числе в Литве - до 2,8 тыс. человек, в Латвии - до 500.



Численность воинских контингентов стран НАТО, находящихся на СЗОН в рамках решения различных задач, составляет до 7,7 тыс. человек на территории Эстонии, Латвии и Литвы. Воинские части и подразделения объединенных вооруженных сил НАТО, в том числе на территории стран Балтии и Польши, занимаются оперативной и боевой подготовкой.



Александр Науменко отметил, что сейчас на территории ряда стран, включая Литву и Польшу, проводятся учения "Квадрига-2024". В рамках проводимого учения на полигоне Пабраде (в 15 км от госграницы) сосредоточены три батальона (пехотный и механизированный батальоны ФРГ и танковый батальон США).



При этом батальоны, находящиеся на полигоне Пабраде, могут быть задействованы для проведения провокационных действий вблизи государственной границы с задействованием диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований.



Также ведется воздушная разведка против Беларуси. В среднем ежесуточно фиксируется 4-5 самолето-вылетов разведывательной авиации. В настоящий момент на северо-западном операционном направлении базируются 132 боевых самолета из состава авиационной группировки НАТО.



"Они что, всерьез думают, что мы тут с россиянами пытаемся или нападем на них? Противотанковые рвы зачем роют... Мы же не собираемся туда идти", - заметил глава государства.



Александр Науменко в связи с этим констатировал, что любая подготовка к войне и война для кого-то - это экономическая выгода.



"Мы расслабляться не должны. Мы уверены, что если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти", - подчеркнул белорусский лидер.

