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Лукашенко о закрытии пунктов пропуска: Это экономическая провокация, Беларусь ответит
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал закрытие пунктов пропуска на западных границах страны экономической провокацией, и Беларусь подготовила ответ на эти действия. Об этом он заявил в интервью зарубежным и белорусским СМИ, сообщает БелТА.
"Вы видите, как ведет себя Польша, Литва. Пока с экономической точки зрения они постоянно провоцируют. Переносят ответственность на меня. Вот они закрыли пункты пропуска. Это что такое? Это экономическая провокация. Значит, торговли нет, нет экономики. И вот постепенно они эти провокации устраивают. Просто провоцируют нас. Ну, до поры до времени. Сейчас мы думаем о том, как на это ответить. Приняты решения. Ответим мягко сначала. Не поймут - усилим. У нас достаточно для этого рычагов", - сказал белорусский лидер.
"Но это все равно эскалация. Мы вынуждены отвечать. Пока симметрично, адекватно. Если дойдет до того, что придется принимать ассиметричные меры, мы примем. Они на столе. Но мы этого не хотим. Мы хотим дружить с поляками, литовцами, как это было всегда", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Мы даже закрыли глаза на то, что они в школе карты рисуют с границей под Минском. Они мечтают о своем господстве "ад можа да можа" - от Балтики до Черного моря", - добавил Президент. Однако, заметил он, не только Беларусь, но и другие государства не согласятся с такой постановкой вопроса.
Фото: БелТА
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