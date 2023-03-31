Лукашенко о западной моде на чайлдфри: Такая идеология должна быть вне закона

Любая популяризация идей бездетной семейной пары в нашем информационном и культурном пространстве должна пресекаться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

По мнению Александра Лукашенко, вопросы демографической безопасности - тема не только экономических мер, ведь есть факторы, которые нивелируют все усилия государства по созданию благоприятных условий для роста населения. И они должны быть в поле зрения информационной политики, сфер культуры, образования, здравоохранения. Первый фактор - западная мода на чайлдфри.

"Любая популяризация идей бездетной семейной пары в нашем информационном и культурном пространстве должна пресекаться, - уверен Александр Лукашенко. - Любые вбросы таких завуалированных призывов, равно как и все нетрадиционные веяния - не что иное, как попытка обезлюдить и ослабить государство. Никак не меньше. Такая идеология должна быть вне закона. Мы вырастили детей, которые ни в чем не нуждались, и теперь они хотят как можно дольше пожить для себя, откладывая рождение ребенка. Не все, но тенденция есть, она опасная. Парадигму такого мышления надо менять".

Глава государства отметил, что есть вещи, которые молодые люди просто не могут понять в силу своего возраста: "Но мы, старшее поколение, можем вовремя и должны вовремя объяснить, что жизненный успех и опыт бессмысленны, когда их некому передать, что нажитые богатства не заменят счастья видеть, как продолжается твой род. И объяснить мы должны раньше, чем придет осознание, что планировать рождение ребенка уже поздно".

Президент также обратил внимание, что надо разрушать стереотип "либо карьера, либо семья". "Сегодня в государстве созданы все условия, чтобы женщина могла реализовать себя как мама и как профессионал. И такие примеры есть. И День отца сделали в прошлом году праздником, чтобы подчеркнуть, что глава семейства играет важную роль не только в обеспечении доходов в семье", - заключил он.

(Дополнено в 13:36)