Лукашенко обратил внимание на разрыв уровня зарплат у рядовых работников и руководства

Президент Беларуси Александр Лукашенкона совещаниипо вопросам ценообразования в очередной раз обратил внимание на разрыв уровня зарплат у рядовых работников торговых сетей и руководства этих компаний, сообщает БелТА.

На данную проблему глава государства обращал внимание еще в октябре 2022 года, когда поручал в масштабах страны выработать эффективную систему регулирования цен. Теперь же он поинтересовался, как обстоят дела в этом зарплатном вопросе. Обращаясь к представителям СМИ, глава государства сказал: "Вы, пожалуйста, Комитет госконтроля и правительство встряхните так, чтобы они вам назвали все факты, где в 30-40 раз "великие" деятели, руководители получают зарплату выше, чем обычный продавец и другие. А потом бегают по сетям и кричат: "Ах, Президент задавил!" Бунт поднимают. Хотят этих бедолаг приподнять и опять устроить какую-то бучу".

"Но опыт у меня есть, как с этой бучей разбираться. И будут разборки жесточайшие. Поэтому до людей - продавцов - надо довести: вот 800 или 1 тыс. рублей ваша зарплата, а вот 50-60 тысяч зарплата у этих так называемых владельцев", - добавил белорусский лидер.

Исходя из информации торговых сетей, правительство доложило Президенту, что в большинстве организаций торговли соотношение зарплат работников и руководящего состава более-менее соблюдается. Глава государства еще раз обратил внимание, что соотношение зарплат работника и руководителя, владельца торговой организации должно быть в пределах 1 к 8. "Однако в отдельных торговых сетях данное требование не выполняется. Например, "БелВиллесден" (сеть "ГИППО". - Прим. БелТА), коэффициент составил аж 67, - привел ряд фактов Президент. - "Евроторг" - почти 42, "Доброном" - 12. Это что, нормально? Они что, работают больше, чем продавец?"



По завершении совещания председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов рассказал журналистам, что в целом ряде случаев зарплаты у руководства торговых сетей как росли, так и растут. "Они в прошлый раз, я озвучивал цифры, были большие. То сейчас… Например, если у человека была зарплата Br148 тыс., то сейчас она Br193 тыс. У некоторых зарплаты скакнули в 4 раза. У некоторых в два раза. Кто-то получает Br147 тыс., кто-то Br98 тыс., кто-то Br36 тыс. А Br36 тыс. на фоне Br193 тыс. кажется уже и…(не такой высокой цифрой. - Прим. БелТА)", - рассказал он.

Но дело даже не в зарплатах руководства, а социальной справедливости, о чем говорил Президент. "Если бы был соответствующий рывок и по зарплатам служащих, но этого не происходит. А если брать экономический итог работы сетей, то в принципе за прошлый год по прибыли они сработали в два раза больше, чем в 2021 году. То есть ресурсы у них есть", - констатировал председатель КГК.

"Если брать зарплату кассиров, то это Br800-1200. И я бы не сказал, что она растет семимильными шагами в зависимости от той прибыли, которую получает та или иная торговая сеть. Этот вопрос социальной справедливости, который поднимает Президент, должен быть решен", - подчеркнул Василий Герасимов.