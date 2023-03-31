Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на ситуацию в некоторых многодетных семьях, поручив обеспечить интересы детей. Об этом он заявил в Послании народу и парламенту.



Глава государства констатировал, что среди многодетных семей встречаются такие, где родители ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем. Поэтому на местах необходимо принципиально разобраться в ситуации и в первую очередь защитить интересы детей, чтобы деньги и господдержка тратились именно на них.

"Правительству, губернаторам нужно решить эту проблему. Я перед вами поставил этот вопрос. Если вы видите, что семья пропивает эти средства и до детей деньги не доходят - примите решение на месте и обеспечьте детей", - подчеркнул глава государства.

Президент потребовал сделать так, чтобы детям, которым государство платит немалые деньги, эти льготы попадали. "Чтобы эти безумные родители не получали эти деньги на руки, если они этого не заслуживают, - сказал Александр Лукашенко. - Да и общество возмущается, кому мы платим?"

Белорусский лидер отметил, что эту тему нельзя обойти, и обратился к руководителям на местах, призвав их разобраться в подобных ситуациях, а не ждать проверок.