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Лукашенко обратил внимание Пиневича на лечение людей в районах и анонсировал внезапные проверки
Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание министра здравоохранения Дмитрия Пиневича на качество и подходы в лечении людей в районных больницах и анонсировал внезапные проверки. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом министра, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я вас хочу предупредить: в ближайшее время мною будет создана мобильная группа абсолютно независимых от вас людей, специалистов, которые проверят и систему здравоохранения, и выборочно неожиданно проверят больницы. И я вас пригласил здесь, заместителей ваших, Наталья Ивановна (Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА) у меня на злобу с тех времен отвечает за здравоохранение, я про вице-премьера не говорю… Пеняйте сами на себя. Вот так вот будем проверять эти больницы", - сказал белорусский лидер.
Глава государства в этой связи рассказал историю о женщине, которая изначально попала в больницу в Шкловском районе и находилась при смерти. Благодаря вмешательству Президента ее удалось спасти, и сейчас уже ее жизни ничего не угрожает. "В шкловской больнице я ее практически вытащил из морга. Сегодня она отключена от аппарата ИВЛ. Динамика, говорят, дай бог, чтобы так и дальше было, неплохая", - отметил Александр Лукашенко.
"Встает вопрос, Дмитрий Леонидович, или немножко вас понесло в системе и вас как министра и вы лечите только там, где надо лечить? Или вы будете лечить людей так, как я от вас всегда требовал? Меня это очень настораживает. Начальники, еще так кто-то… Вот тут вы лечите. А люди попроще, где-то там в каких-то районных больницах… Ну есть там ФАП. Ходит фельдшер. Яйцо дадут, выпить сто грамм дадут, как в былые времена, я это наблюдал, хорошо. Нет - ничего", - поставил вопрос ребром глава государства.
Фото: БЕЛТА
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