Лукашенко обратился к белорусскому народу: Держитесь вместе, не ссорьтесь только

Президент Беларуси Александр Лукашенко в общении с участниками торжественнойцеремониизакладки капсулы на месте строительства новой больницы в Гродно подчеркнул, что в его политике нет двойного дна, сообщает БЕЛТА.

"У меня двойного дна нет в политике. Сказали: вот так будет. Значит, будет так. Будет так, как будет выгодно нашим людям от Гродно до Орши, где я родился", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко призвал людей прежде всего ценить свою землю и делать все для того, чтобы жизнь людей на ней становилась лучше: "Держитесь вместе. Не ссорьтесь только. Всего у нас хватит. У нас земли достаточно. Когда есть своя земли, тогда и жить будем нормально. Потеряете опору и корни свои здесь - беда".

Глава государства отметил, что некоторые в последние годы поехали за рубеж, но многие из них сейчас хотели бы вернуться, в том числе обращаются в соответствующую комиссию под председательством генпрокурора Андрея Шведа. "Надо ценить свою землю. Свое надо ценить, чтобы потом не проситься обратно. Конечно, людей жалко. Они тогда в социальных сетях все показывали себя. А сегодня мы берем эти сети и смотрим, кто чем занимался. Кто там в первых рядах шел и готов был убивать с ножами, топорами. А кто-то очумел просто от пандемии и прочее. Люди должны иметь право на ошибку. Поэтому и создана эта комиссия, и продлили ее полномочия", - сказал Президент.

Глава государства особо подчеркнул, что в Беларуси не делят своих граждан по национальному признаку: "Мне часто говорят: "Вот, поляки, притеснение…" Я им сразу говорю: ребята, успокойтесь, здесь мои поляки. Я за них отвечаю. А там, по ту сторону границы, ваши поляки, вы с ними работайте. Простые поляки, литовцы к нам хорошо относятся, понимают нас. И мы должны по-белорусски вот так. Мы должны быть такими гибкими, аккуратными".