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Лукашенко обратился к педагогам: Кто, если не вы, должен формировать у детей правильное восприятие мира
Александр Лукашенко во время выступления на Республиканском педагогическом совете заявил, что люди, работающие в сфере образования, должны быть безупречны, сообщает БЕЛТА.
Подводя итоги обсуждений, глава государства отметил, что очень не любит формализма и бюрократизма в работе. "Оценивая нашу сегодняшнюю встречу, я все-таки думаю о том, а какой результат будет от того, что мы с вами в таком составе собрались. Ведь здесь элита нашего педагогического общества, здесь лучшие. Так будет ли эффект от нашего общения?" - задался вопросом Александр Лукашенко.
По его словам, главный результат мероприятия заключается не только в том, что его участникам удалось встретиться с Президентом и узнать его точку зрения по тем или иным вопросам. У педагогов была возможность пообщаться друг с другом, тем более что многие когда-то учились в одних учебных заведениях.
"Поэтому мы не зря сегодня здесь собрались, в канун нового учебного года по уже установившейся традиции проводя этот большой педагогический совет. Открыто обсуждаем проблемы и перспективы отечественной системы образования, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Этот разговор очень важен. Образование - фундаментальная сфера нашей жизни, которая пронизывает абсолютно все отрасли и определяет, если хотите, развитие всей нации. И люди, работающие в этой сфере, должны быть безупречны".
Президент отметил, что воспитатели, учителя и преподаватели закладывают ценностные ориентиры в подрастающее поколение, а это высочайшая ответственность. "Кто, если не вы, должен формировать у детей правильное восприятие мира, понимание всех процессов, происходящих в обществе и государстве", - добавил он.
Фото: БЕЛТА
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