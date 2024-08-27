Лукашенко обратился к педагогам: Кто, если не вы, должен формировать у детей правильное восприятие мира

Александр Лукашенко во время выступления на Республиканском педагогическом совете заявил, что люди, работающие в сфере образования, должны быть безупречны, сообщает БЕЛТА.

Подводя итоги обсуждений, глава государства отметил, что очень не любит формализма и бюрократизма в работе. "Оценивая нашу сегодняшнюю встречу, я все-таки думаю о том, а какой результат будет от того, что мы с вами в таком составе собрались. Ведь здесь элита нашего педагогического общества, здесь лучшие. Так будет ли эффект от нашего общения?" - задался вопросом Александр Лукашенко.

По его словам, главный результат мероприятия заключается не только в том, что его участникам удалось встретиться с Президентом и узнать его точку зрения по тем или иным вопросам. У педагогов была возможность пообщаться друг с другом, тем более что многие когда-то учились в одних учебных заведениях.



"Поэтому мы не зря сегодня здесь собрались, в канун нового учебного года по уже установившейся традиции проводя этот большой педагогический совет. Открыто обсуждаем проблемы и перспективы отечественной системы образования, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Этот разговор очень важен. Образование - фундаментальная сфера нашей жизни, которая пронизывает абсолютно все отрасли и определяет, если хотите, развитие всей нации. И люди, работающие в этой сфере, должны быть безупречны".



Президент отметил, что воспитатели, учителя и преподаватели закладывают ценностные ориентиры в подрастающее поколение, а это высочайшая ответственность. "Кто, если не вы, должен формировать у детей правильное восприятие мира, понимание всех процессов, происходящих в обществе и государстве", - добавил он.

