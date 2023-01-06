Лукашенко обратился к российским военным на полигоне Обуз-Лесновский: Общее дело делаем

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Это важно не только для меня - для Беларуси важен этот опыт. Я очень внимательно буду слушать и использовать это при подготовке Вооруженных Сил Беларуси и России для защиты общего Отечества. Самое важное, самое главное - мы с вашими военачальниками договорились, что вы скажете о недостатках, потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме - готовить и белорусов, и россиян. Мы не только помогли вам, мы сами себе помогли. Мы от вас получаем большую информацию, это опыт. Наши офицеры, помогая готовиться тем, кто пороха не нюхал, образно говоря, и тем, кому надо вспомнить военные навыки, - это для них тоже школа, это опыт.