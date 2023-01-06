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Лукашенко обратился к российским военным на полигоне Обуз-Лесновский: Общее дело делаем
Насколько обеспечена обороноспособность страны? Этому вопросу - внимание на высшем уровне.
Сегодня Президент посетил полигон Обуз-Лесновский под Барановичами. Здесь размещена российская часть совместной группировки войск (белорусские и российские военные продолжают совместную подготовку на наших полигонах). Главе государства доложили о завершении боевого слаживания частей и соединений региональной группировки. В частности, совместные учения провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО.
"На данном этапе подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации готовы к выполнению задач по предназначению. Хотелосьбы поблагодарить Вас лично за оказанную помощь в развертывании, оказание помощи в обеспечении в части мероприятий, касающихся подготовки личного состава",- доложил представитель ВС РФ Президенту Беларуси.
"Общее дело делаем",- заявил Александр Лукашенко, выслушав доклад российского офицера.
Александр Лукашенко на полигоне также ознакомился с расположением воинских частей и подразделений российских Вооруженных Сил, пообщался с солдатами и офицерами. Опыт, полученный во время совместной подготовки, глава государства назвал тяжелым, но очень значимым для нашей страны. Военнослужащие получили индивидуальные медицинские аптечки с белорусской "начинкой". Разработать качественный отечественный аналог было поручением Президента. Сегодня глава государства заверил: "Наши получились лучше натовских!".
Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Это важно не только для меня - для Беларуси важен этот опыт. Я очень внимательно буду слушать и использовать это при подготовке Вооруженных Сил Беларуси и России для защиты общего Отечества. Самое важное, самое главное - мы с вашими военачальниками договорились, что вы скажете о недостатках, потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме - готовить и белорусов, и россиян. Мы не только помогли вам, мы сами себе помогли. Мы от вас получаем большую информацию, это опыт. Наши офицеры, помогая готовиться тем, кто пороха не нюхал, образно говоря, и тем, кому надо вспомнить военные навыки, - это для них тоже школа, это опыт.
Региональная группировка войск готова к защите Союзного государства
Решение о создании региональной группировки войск было принято президентами Беларуси и России для охраны и укрепления границ Союзного государства. Российские военнослужащие прибыли на территорию нашей страны еще в октябре. Задачи контингента - исключительно оборонительные: это союзный ответ на военную активность НАТО у наших границ. Военные занимались по единым программам. Тактика, огневая выучка, инженерная подготовка: охвачены все основные направления. В Минобороны отмечают, что к защите союзных рубежей региональная группировка войск готова.
Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности: Региональная группировка войск - один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который на сегодня, наверное, должен остудить горячие головы на Западе с его агрессивной политикой в отношении Союзного государства. Совсем не миролюбивая политика исходит от наших соседей. Поэтому и было принято решение о развертывании региональной группировки войск. Она имеет исключительно оборонительные цели. Предназначена для защиты прежде всего западных границ Союзного государства.
Подготовка региональной группировки будет совершенствоваться
Подготовка региональной группировки продолжается. Впереди - совместное летно-тактическое учение, а после - штабные тренировки. В конце года пройдет "Щит Союза - 2023". Учения также станут одним из этапов совместной подготовки военных Беларуси и России.
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