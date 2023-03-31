Лукашенко объяснил, как сделать так, чтобы люди не хотели уезжать из агрогородков и районных центров

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию объяснил, как сделать так, чтобы люди не хотели уезжать из агрогородков и районных центров.

"Мы давно и много говорим о деурбанизации, создании комфортных условий для жизни в сельской местности. Кто захочет уехать из агрогородка, районного центра, если создадим рабочие места с зарплатой на уровне не ниже средней по области или отрасли, обеспечим людей жильем с необходимой инфраструктурой? Никто из такой местности не уедет", - сказал Президент.