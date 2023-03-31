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Лукашенко объяснил, как сделать так, чтобы люди не хотели уезжать из агрогородков и районных центров

Лукашенко объяснил, как сделать так, чтобы люди не хотели уезжать из агрогородков и районных центров

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию объяснил, как сделать так, чтобы люди не хотели уезжать из агрогородков и районных центров.

"Мы давно и много говорим о деурбанизации, создании комфортных условий для жизни в сельской местности. Кто захочет уехать из агрогородка, районного центра, если создадим рабочие места с зарплатой на уровне не ниже средней по области или отрасли, обеспечим людей жильем с необходимой инфраструктурой? Никто из такой местности не уедет", - сказал Президент.

Людям нужна работа там, где они живут. "И реализация в текущей пятилетке принципа "один район - один проект" призвана способствовать созданию новых рабочих мест и занятости населения", - подчеркнул глава государства.

(Дополнено в 14:27)

Фото:БЕЛТА

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