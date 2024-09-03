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Лукашенко объявил Благодарность Президента труженикам АПК
Благодарность Президента Беларуси за значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей объявлена труженикам агропромышленного комплекса из различных регионов республики. Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал 3 сентября,
БЕЛТА со ссылкой на
главы государства.
Так, Благодарности Президента удостоены труженики агропромышленного комплекса Минской области и труженики агропромышленного комплекса Смолевичского района.
В числе награжденных также коллективы работников сельхозпредприятий "Агро-Колядичи" Пружанского района, "Шайтерово" Верхнедвинского района, "Тихиничи" Рогачевского района, "Сынковичи" Зельвенского района, "Восход" Минского района и "Совхоз "ДОБРОВОЛЕЦ" Кличевского района.
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