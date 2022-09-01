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Лукашенко: Оплевывая те или иные страницы истории, надо быть очень осторожными
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым максимально объективно подходить к оценке тех или иных страниц истории и деятелей разных лет. Об этом глава государства заявил в ходе открытого урока на тему "Историческая память - дорога в будущее!", передает корреспондент БелТА.
Глава государства, в частности, упомянул о пресловутых 1930-х годах в Советском Союзе. Он признал, что дыма без огня не бывает, но что именно и почему происходило в то время, окончательно и доподлинно никто до сих пор не знает. Дело в том, что на давних событиях всегда лежит политический налет и то, как те или иные вещи пытаются представить в последующем.
С другой стороны, он обратил внимание на достижения, которые были в годы Иосифа Сталина и Лаврентия Берии. Одно из них - разработка в СССР ядерного оружия. Несмотря на угрозы, которые несет подобное вооружение, оно одновременно выполняет функцию сдерживания. "Нас бы давно перемололи и растоптали, если бы не боялись ядерного оружия. А это Сталин и Берия", - подчеркнул белорусский лидер.
"Оплевывая те или иные страницы истории, тех или иных людей, надо быть очень осторожными", - призвал белорусский лидер.
Он согласился с мнением священнослужителя Федора Повного, что к подобным оценкам всегда надо подходить с добром. "История - наука сложная, процесс очень сложный. Но быть надо всегда максимально объективным. И надо быть духовным и правдивым", - уверен Президент.
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