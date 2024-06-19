3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лукашенко ориентирует ФПБ оперативно реагировать на вопросы и нужды трудящихся
Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует ФПБ оперативно реагировать на вопросы и нужды трудящихся. Об этом он заявил, принимая с докладом председателя Федерации профсоюзов Беларуси Юрия Сенько, сообщает БЕЛТА.
"Я не приглашал вас и не встречался с вами в этот период времени после избрания (на пост председателя ФПБ. - Прим. ред.) не случайно. Я хотел, чтобы вы вошли в курс дел и, прежде чем мы могли встретиться, могли разобраться во всех деталях, нюансах и процессах, которые происходят в наших профсоюзах. Не надо никому напоминать, что это - огромнейшая "партия", можно сказать так. Это государственные люди, патриотичные люди в своем подавляющем большинстве, - сказал Александр Лукашенко. - Но как внутри профсоюзной организации, так и со стороны населения есть немало претензий к профсоюзам. То где-то там малоактивны, то забюрократизировались, то не оказали помощь и поддержку и прочее. Это естественно - такая огромная организация, - это будет всегда. Но стремиться надо к лучшему. Надо делать так, чтобы этой бюрократии и прочего было меньше. Потому что это народная "партия", народные профсоюзы".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов