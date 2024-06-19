Лукашенко ориентирует ФПБ оперативно реагировать на вопросы и нужды трудящихся

"Я не приглашал вас и не встречался с вами в этот период времени после избрания (на пост председателя ФПБ. - Прим. ред.) не случайно. Я хотел, чтобы вы вошли в курс дел и, прежде чем мы могли встретиться, могли разобраться во всех деталях, нюансах и процессах, которые происходят в наших профсоюзах. Не надо никому напоминать, что это - огромнейшая "партия", можно сказать так. Это государственные люди, патриотичные люди в своем подавляющем большинстве, - сказал Александр Лукашенко. - Но как внутри профсоюзной организации, так и со стороны населения есть немало претензий к профсоюзам. То где-то там малоактивны, то забюрократизировались, то не оказали помощь и поддержку и прочее. Это естественно - такая огромная организация, - это будет всегда. Но стремиться надо к лучшему. Надо делать так, чтобы этой бюрократии и прочего было меньше. Потому что это народная "партия", народные профсоюзы".