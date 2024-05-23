Лукашенко ориентирует на дальнейшее развитие ВС с учетом уроков военных действий в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует на дальнейшее развитие Вооруженных Сил с учетом уроков военных действий в Украине. Соответствующую задачу он поставил при назначении Павла Муравейко на пост начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА . "Давайте нацелимся на то, что мы будем развивать Вооруженные Силы так, как это мы делали до сих пор. Изучая все, что происходит вокруг", - сказал глава государства. Александр Лукашенко в этой связи обратил внимание на события в Украине: "Это тоже для нас урок. Урок серьезный. Мы должны видеть, какая современная война".

"Мы уже для себя выводы определенные сделали. Поняли, что такое мины и минные заграждения. То, что мы хотели по указке Запада когда-то уничтожить. Слава богу, сохранили. Мы знаем, что такое контрбатарейная борьба. И особенно понимаем, что в современных условиях без беспилотных летательных аппаратов невозможно воевать, а также без систем радиоэлектронной борьбы, которая должна эффективно воздействовать и на беспилотные летательные аппараты и другие современные вооружения. Мы об этом не единожды говорили. Вам придется основательно этим заняться", - привел конкретные примеры Президент Беларуси.