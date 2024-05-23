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Лукашенко ориентирует на дальнейшее развитие ВС с учетом уроков военных действий в Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует на дальнейшее развитие Вооруженных Сил с учетом уроков военных действий в Украине. Соответствующую задачу он поставил при назначении Павла Муравейко на пост начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.
"Давайте нацелимся на то, что мы будем развивать Вооруженные Силы так, как это мы делали до сих пор. Изучая все, что происходит вокруг", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко в этой связи обратил внимание на события в Украине: "Это тоже для нас урок. Урок серьезный. Мы должны видеть, какая современная война".
"Мы уже для себя выводы определенные сделали. Поняли, что такое мины и минные заграждения. То, что мы хотели по указке Запада когда-то уничтожить. Слава богу, сохранили. Мы знаем, что такое контрбатарейная борьба. И особенно понимаем, что в современных условиях без беспилотных летательных аппаратов невозможно воевать, а также без систем радиоэлектронной борьбы, которая должна эффективно воздействовать и на беспилотные летательные аппараты и другие современные вооружения. Мы об этом не единожды говорили. Вам придется основательно этим заняться", - привел конкретные примеры Президент Беларуси.
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