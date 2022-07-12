ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба Вооруженных Сил

Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба Вооруженных Сил

Генерал-майор Александр Шкиренко освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и зачислен в распоряжение министра обороны. Соответствующий указ №240 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БелТА в пресс-службе главы государства.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все