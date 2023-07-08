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Лукашенко открыл праздничный концерт на фестивале "Александрия собирает друзей - 2023"
Главное событие дня - фестиваль в Александрии. На праздник прибыл и Президент Беларуси. Александр Лукашенко поприветствовал гостей мероприятия и по старой доброй традиции открыл праздничный концерт.
Отметим, в нем участвуют самые яркие звезды Беларуси и России. Проходит концерт в формате музыкального ринга. Грандиозная программа собрала более 3 тысяч зрителей.
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