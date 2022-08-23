Лукашенко отметил кропотливую ответственную работу сотрудников органов государственной статистики

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственной статистики с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Видимая часть вашего труда - это тысячи справок, сводок, таблиц, бюллетеней с бесконечными числами и процентами. А невидимая часть - кропотливая ответственная работа. Ведь от качества информации, глубины ее анализа и точности выводов зависят правильность принимаемых управленческих решений на разных уровнях, вектор и перспективы развития всех сфер жизни нашего государства, - говорится в поздравлении. - Убежден, каждый из вас это хорошо понимает и делает все возможное, чтобы белорусская статистика шагала в ногу со временем и всегда была на ведущих позициях в мировом профессиональном сообществе".

Особые слова признательности глава государства выразил ветеранам, которые закладывали основы действующей системы и учили молодых коллег, передавая им свой богатый опыт.

Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам органов государственной статистики и их семьям крепкого здоровья, благополучия, успехов, а также новых идей и достижений.

Поздравление Президента Беларуси с Днем работников государственной статистики

Работникам и ветеранам органов государственной статистики Республики Беларусь

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников государственной статистики.

Видимая часть вашего труда - это тысячи справок, сводок, таблиц, бюллетеней с бесконечными числами и процентами. А невидимая часть - кропотливая ответственная работа. Ведь от качества информации, глубины ее анализа и точности выводов зависят правильность принимаемых управленческих решений на разных уровнях, вектор и перспективы развития всех сфер жизни нашего государства.

Убежден, каждый из вас это хорошо понимает и делает все возможное, чтобы белорусская статистика шагала в ногу со временем и всегда была на ведущих позициях в мировом профессиональном сообществе.

Особые слова признательности выражаю ветеранам, которые закладывали основы действующей системы и учили молодых коллег, передавая им свой богатый опыт.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, успехов, а также новых идей и достижений.



