3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лукашенко отметил вклад БЕЛТА в сохранение исторической памяти и вручил спецпремию
Глава государства Александр Лукашенко на церемонии вручения премии Президента "За духовное возрождение",специальных премий деятелям культуры и искусства и "Белорусский спортивный Олимп" отметил вклад Белорусского телеграфного агентства в сохранение исторической памяти, сообщает БЕЛТА.
Белорусское телеграфное агентство, Национальная государственная телерадиокомпания и Генеральная прокуратура удостоены специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства за значительный вклад в сохранение исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне и реализацию проектов "Последние свидетели", "Геноцид. Без права на жизнь".
"Для нас очевидно: мир - это важнейшая ценность для любого народа, особенно белорусского. Потому что мы знаем его цену. Проекты "Последние свидетели", "Геноцид без права на жизнь" - это дань памяти невинным жертвам и героям Великой Отечественной войны. Сегодня мы благодарим авторский коллектив нашей прокуратуры, Белорусского телеграфного агентства, Национальной государственной телерадиокомпании, пропустивших через себя всю боль и страдания людей войны. Эти фильмы - хроника страшных преступлений, которые мы не позволим забыть себе и тем, кто несет за них историческую ответственность. Наша память - гарантия мира в будущем. Как я уже говорил, забудем дорогу к храмам и памятникам той войны - ждите войны",
- подчеркнул во время церемонии Александр Лукашенко.
Книга "Последние свидетели" - это совместный творческий проект БЕЛТА и Генеральной прокуратуры. В издание вошли истории малолетних узников фашистских концлагерей, записанные следователями во время расследования Генпрокуратурой уголовного дела о геноциде белорусского народа. Материалы журналистов, которые целый год публиковались на ресурсах БЕЛТА, легли в основу книги, приуроченной к Году исторической памяти.
"Надо понимать, что это не просто книга. Проект начинался с материалов, которые выходили в газете "7 дней". И вся редакция очень плотно работала над этим проектом: в течение года было опубликовано 22 материала о людях, которые пережили ужасы войны", - рассказала генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович.
Журналистам пришлось обработать огромный массив информации - тысячи и тысячи свидетельств об ужасных событиях и преступлениях. Корреспонденты встречались с узниками концлагерей, пропуская через свое сердце их трагедию, боль и надежду. Эти истории легли в основу цикла документальных рассказов - трагических и тяжелых, но в то же время очень трогательных и теплых. Затем опубликованные материалы вошли в интернет-проект "За печалью памяти".
"После мы обратились с предложением к Генеральной прокуратуре издать книгу, чтобы все эти истории сохранились на бумаге. Мы выпустили полторы тысячи экземпляров - они сразу разошлись, и нам даже пришлось делать допечатку, - отметила Ирина Акулович. - Эта очень важная работа необходима каждому из нас, потому что в генах каждого белоруса есть боль от этой войны: многие потеряли близких и родных, в каждой семье есть свои трагические истории. Нам надо хранить эту память и передавать ее последующим поколениям. Эту работу мы, конечно, будем продолжать - в других книгах, в других проектах, но с такой же теплотой и болью".
Воспоминания узников концлагерей не могут оставить равнодушными. Но больше всего, призналась гендиректор БЕЛТА, ее впечатлила история жительницы Борисова Эмилии Копыток. Она, в те годы 10-летняя рыжеволосая девочка, которую родители любя называли Белочкой, прошла шесть концлагерей. И выжила!
"Когда ребенок видит ванны с человеческим жиром, из которого делают мыло, когда на его глазах убивают маленьких детей и матерей - такие вещи без боли читать невозможно", - подчеркнула Ирина Акулович.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Пограничники задержали белорусов, у которых при себе был дрон самолетного типа с катапультой
Почему Азербайджан - богатая страна и как Минск налаживает сотрудничество с Баку
Больше 53 % белорусов узнают о новостях политики из госСМИ Беларуси - социсследование
На базе БГПУ открыли cпортивный зал для занятия ушу
В мире
Все
Прибалтийское вымирание: в Латвии число новорожденных за 9 месяцев впервые не достигло 10 тыс.
The Economist: Выборы президента Украины могут состояться в 2025 году
Вучич предрек уход американского СПГ с рынка ЕС и очереди за российским газом
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ