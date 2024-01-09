Лукашенко отметил вклад БЕЛТА в сохранение исторической памяти и вручил спецпремию

Глава государства Александр Лукашенко на церемонии вручения премии Президента "За духовное возрождение",специальных премий деятелям культуры и искусства и "Белорусский спортивный Олимп" отметил вклад Белорусского телеграфного агентства в сохранение исторической памяти, сообщает БЕЛТА.

Белорусское телеграфное агентство, Национальная государственная телерадиокомпания и Генеральная прокуратура удостоены специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства за значительный вклад в сохранение исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне и реализацию проектов "Последние свидетели", "Геноцид. Без права на жизнь".

"Для нас очевидно: мир - это важнейшая ценность для любого народа, особенно белорусского. Потому что мы знаем его цену. Проекты "Последние свидетели", "Геноцид без права на жизнь" - это дань памяти невинным жертвам и героям Великой Отечественной войны. Сегодня мы благодарим авторский коллектив нашей прокуратуры, Белорусского телеграфного агентства, Национальной государственной телерадиокомпании, пропустивших через себя всю боль и страдания людей войны. Эти фильмы - хроника страшных преступлений, которые мы не позволим забыть себе и тем, кто несет за них историческую ответственность. Наша память - гарантия мира в будущем. Как я уже говорил, забудем дорогу к храмам и памятникам той войны - ждите войны",

- подчеркнул во время церемонии Александр Лукашенко.

Книга "Последние свидетели" - это совместный творческий проект БЕЛТА и Генеральной прокуратуры. В издание вошли истории малолетних узников фашистских концлагерей, записанные следователями во время расследования Генпрокуратурой уголовного дела о геноциде белорусского народа. Материалы журналистов, которые целый год публиковались на ресурсах БЕЛТА, легли в основу книги, приуроченной к Году исторической памяти.

"Надо понимать, что это не просто книга. Проект начинался с материалов, которые выходили в газете "7 дней". И вся редакция очень плотно работала над этим проектом: в течение года было опубликовано 22 материала о людях, которые пережили ужасы войны", - рассказала генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович.

Журналистам пришлось обработать огромный массив информации - тысячи и тысячи свидетельств об ужасных событиях и преступлениях. Корреспонденты встречались с узниками концлагерей, пропуская через свое сердце их трагедию, боль и надежду. Эти истории легли в основу цикла документальных рассказов - трагических и тяжелых, но в то же время очень трогательных и теплых. Затем опубликованные материалы вошли в интернет-проект "За печалью памяти".

"После мы обратились с предложением к Генеральной прокуратуре издать книгу, чтобы все эти истории сохранились на бумаге. Мы выпустили полторы тысячи экземпляров - они сразу разошлись, и нам даже пришлось делать допечатку, - отметила Ирина Акулович. - Эта очень важная работа необходима каждому из нас, потому что в генах каждого белоруса есть боль от этой войны: многие потеряли близких и родных, в каждой семье есть свои трагические истории. Нам надо хранить эту память и передавать ее последующим поколениям. Эту работу мы, конечно, будем продолжать - в других книгах, в других проектах, но с такой же теплотой и болью".

Воспоминания узников концлагерей не могут оставить равнодушными. Но больше всего, призналась гендиректор БЕЛТА, ее впечатлила история жительницы Борисова Эмилии Копыток. Она, в те годы 10-летняя рыжеволосая девочка, которую родители любя называли Белочкой, прошла шесть концлагерей. И выжила!