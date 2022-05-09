Лукашенко отреагировал на возможную военную угрозу со стороны Польши

Главе государства был задан вопрос относительно того, что в последнее время в интернете появляется информация, что Польша вот-вот нападет на Беларусь, проводит на своей территории масштабные военные учения.

"Пусть попробуют. Мы тут рога обламывали не таким. Поэтому если они хотят попробовать, пожалуйста. Нас это тоже и меня настораживает. Было 3 тысячи человек, сегодня подтянули в Польшу и Литву, холуям этим, 32 тысячи. Говорят, уже под 40 тысяч. Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией. Я всегда военным говорил: мы ничего не должны прозевать. 1941 года повторить мы не должны. Поэтому мы ответим", - сказал Президент.

"Мы всегда понимали, что наша армия против НАТО (это махина)... Но не надо забывать, что сзади Россия - ядерная держава. И у нас соответствующий договор. И на эту тему мы общаемся очень часто в последнее время с президентом России", - заявил белорусский лидер.