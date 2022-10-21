Лукашенко ответил на вопрос журналиста: Я не верю, что третья мировая война будет

Не только внутренняя, но и международная повестка. И не только военная. Журналисты не упустили возможности сегодня расспросить Президента обо всем, что волнует и СМИ, и общество: выборы, Всебелорусское народное собрание, открытые границы и даже День отца. Не обошлось без уточнений про набившую оскомину "белорусскую мобилизацию": так есть она или нет? И как реагирует Президент на комментарии по поводу "объявления в розыск" белорусского лидера.

Но это уже ближе к концу. А начали с серьезного. Модернизация белорусской армии проводилась несколько раз, каждый с дополнительными вводными. К чему в итоге пришли? Мнение Главнокомандующего.

Белорусская армия продолжит модернизировать свою технику

Журналистка Анна Чиж-Литаш, начальник отдела интернет-вещания телекомпании "ВоенТВ" задала Президенту вопрос: что лежит в основе белорусского подхода в оснащении войск?





"Когда началась спецоперация, то ее реалии показали необходимость скорректировать подходы, Беларусь извлекла соответствующие выводы. "Сегодня мы поняли, что никакой победы в нашей лесисто-болотистой местности, как военные говорят… А север Украины до Киева - примерно, как в Беларуси, у нас немножко сложнее даже. Вот без ноги солдата, БТР, танков, бронетехники и прочего победы никакой не будет. Да и защищаться эта техника годится", - сказал Президент.

"Можно увлечься рассказами из СМИ и прочих рябят из блогосферы и зайти очень далеко, потратив огромные деньги, а результата не достичь, которого хотели бы. Поэтому, делая выводы, уроки, мы, наверное, раз в пять, а может быть и больше, сможем сократить финансирование, но достичь того результата, который нам нужен", - отметил Александр Лукашенко.

И опыт показал, что военные предпочитают более простую, но модернизированную и надежную технику. Например, проверенный танк Т-72, модернизированные образцы которого состоят на вооружении и в белорусской армии. Ведь есть много случаев, когда выходит из строя самый современный, навороченный танк с различными опциями, и военнослужащие не знают, что с ним делать. "Ребята хотят, чтобы было просто и надежно. А всякие навороты хороши, но до поры до времени", - констатировал белорусский лидер.

Продемонстрированный Президенту танк Т-72 после модернизации с использованием белорусских разработок ВПК не уступает самым современным танкам. "Это наш путь. Мы начали модернизацию этих танков. И сейчас будем ускоряться и усиливать эту модернизацию, - рассказал белорусский лидер. - Главное - учить людей. Если все экипажи танкистов у нас будут так работать, как эти ребята, тогда нам война не страшна".

Мобилизация по-белорусски

В продолжение военной темы уже про вбросы. "Тайная" мобилизация и второй фронт "на Киев" - вроде бы очевидная выдумка, но Президент еще раз готов объяснять, зачем и как устроено "вызывают в военкомат" в стране?

"Пусть приведут хоть один пример, когда мы пригласили человека в военкомат, дали ему, грубо говоря, ружье и отправили в часть, - предложил белорусский лидер. - Пусть опустятся на землю и покажут вам, журналистам, куда мы направили этих людей. А вы поедете туда и поговорите с ними или побудете на тренировках. Если такие есть".

Президент в очередной раз напомнил, что Беларусь в данном случае опять же извлекает уроки из опыта некоторых недостатков мобилизации в России. "Человеку послали повестку, а его давно нет. Некоторые поумирали и прочее. Поэтому поставлена военным задача через военкоматы отработать - первое - систему оповещения. Не всегда повесткой по старинке можно пригласить человека. Значит, это или SMS-сообщение, или радио, или через руководителей и так далее. То есть отработать пути, как достучаться до человека, которого мы хотим мобилизовать. Дальше: нашли его, пригласили в военкомат, уточнили, посмотрели на него - годится/не годится. Все, иди, парень, отдыхай. Вот какая у нас мобилизация: позвали, посмотрели, измерили параметры, грубо говоря, иди, работай. Какая здесь мобилизация?!" - рассказал Александр Лукашенко.

А. Лукашенко: каждый должен уметь воевать

Территориальная оборона и новый вид войск. На базе сельских советов - народное ополчение. Александр Лукашенко объясняет: каждый должен уметь встать на защиту.

И еще один вид войск на базе сельских советов - народное ополчение. "Как моя мать говорила: "Сынок, учись - за плячыма насiць не трэба". У меня и в семье такой подход, несмотря на то что я Президент. Мои дети все военные. И даже меньший. Они готовятся себя защитить и не только себя - страну надо защищать", - заявил глава государства.

"Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны", - призвал Александр Лукашенко.

"Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. Генерал Хренин правильно и точно сказал: если вы не хотите с нами воевать, значит, войны не будет", - подчеркнул белорусский лидер.

Если же кто-то придет с войной на белорусскую землю, то, естественно, что все встанут на защиту страны. "Куда деваться? Если мы хотим защитить свою землю, свой дом, своих детей. Не хотим - hande hoch (руки вверх на немецком языке - прим. БелТА) и пошли. Все очень просто. Но на сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна. Полезут - вот мы тренируемся. Можно нас за это критиковать и меня в том числе. Но, я считаю, все нужно делать, надо рассчитывать на свои силы, - подчеркнул белорусский лидер. - Я опять не отрицал. Я готовлюсь к войне. 25 лет минимум. Не я придумал: хочешь мира - готовься к войне. Я и готовлюсь как Главнокомандующий. Потому что спрос будет прежде всего с меня".

В Беларуси не будет децентрализации власти

Не только военные темы. Хотя все гражданские ими сегодня озабочены. У Президента спросили про выборы и перераспределение полномочий. Он подчеркнул, что все будет делаться строго по Конституции. Более того, обсуждавшиеся накануне у Президента законопроекты, в том числе о Всебелорусском народном собрании, будут показаны людям, чтобы учесть различные мнения и предложения. "И вы там не увидите, что Лукашенко чего-то будет назначать. Всебелорусское народное собрание - высший орган представительной власти - исключительно выборным путем все будет осуществлено. За исключением людей, которые будут занимать места по должности. Допустим, действующий Президент, премьер-министр, депутаты парламента, сенаторы, которые избраны уже народом. Они представляют большую часть народа", - сказал Президент.

В состав ВНС будут входить и представители гражданского общества, но не представители партий. "Партии будут себя предлагать в парламент. Там будут партийцы. И они все попадут в состав ВНС", - сообщил о деталях механизма глава государства.





Фото:БелТА



Он назвал обычным враньем, что он якобы всех будет лично назначать в составе ВНС. "ВНС - это выборный орган. Все будет идти от народа. И нет такой необходимости Лукашенко там всех назначать. Ну а уж те "свекловидные" товарищи - они туда не попадут. Это точно. Их никто не выберет. Это враги народа. Врагам народа там делать нечего. Люди со своей точкой зрения - пожалуйста, по определенным правилам, которые для всех будут установлены. Если им будет оказано доверие на выборах, они туда попадут", - заверил Президент.

Что касается президентских выборов, Александр Лукашенко подчеркнул, что будет так, как было: "Народ будет избирать Президента". Хотя он больше сторонник китайского варианта, где председатель КНР выбирается профессионалами - членами Всекитайского собрания народных представителей. И при этом никто не может сказать, что у руководителя КНР недостаточно полномочий.

"Возможно, и нам надо было к этому прийти. Я сторонник этого. Но я почувствовал и понял, что народ наш еще не готов к тому, чтобы отдать свое право кому-то, даже доверенным лицам ВНС, избирать Президента. Важно порой не в какой форме ты президента избираешь, а какие функции и полномочия он может иметь, - считает белорусский лидер. - Мне кажется, что торопиться здесь ни в коем случае нельзя. Это уже, может, при втором-третьем президенте вы решите этот вопрос. Чтобы опять не обвинили, что я под себя это делаю: "ВНС, он же их назначил, и они его изберут…".

"Поэтому пока народ, то есть ты (обращаясь к журналисту, задавшему вопрос. - Прим. БелТА) будешь определять: надо менять Президента - не надо, будет этот или какой-то другой. Все будет демократичнее, чем когда-нибудь. Запомните: демократичнее, чем когда-нибудь!" - резюмировал Александр Лукашенко.

Демократия в Европе: двойные стандарты

В Великобритании посмешище: какой народ там избирал Лиз Трасс? Ядерная страна, на всякий случай, ядерная держава. Очень богатая и играет одну из ключевых ролей в мире. Посмешище", - заметил Александр Лукашенко.

"Лучше не скажешь. Такая у них демократия. Нам такая демократия не нужна. Вчера при обсуждении ряда ключевых законов, которые касаются власти, перераспределения, наделения властью, я категорически предупредил разработчиков, всех, кто там были - верхушка нашей страны: делайте только для себя. Это не новый тезис, я и до выборов об этом говорил. Свое, свое, только для себя. Не смотрите на то, что будут нам подкидывать какую-то демократию, рыночную экономику и прочее. Я это давно уже понял и почувствовал. Поэтому надо делать только для себя, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Надо жить своим умом. Надо делать то, что выгодно нам. К чему готовы мы, наш народ".

Глава государства обратил внимание, что "рыночный" Запад уже сам стал регулировать цены, причем на энергоносители чужих государств. А на фоне решения Саудовской Аравии и других членов ОПЕК+ снизить добычу нефти против этой страны уже готовятся чуть ли не вводить санкции.

"Вот вам рыночная экономика. А демократия? - сказал Президент. - Вот, если бы это в Минске "демократизировали" дубинками - это катастрофа, авторитаризм, диктатура, а во Франции можно. Вот и вся демократия". Поэтому надо делать только для себя, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Надо жить своим умом. Надо делать то, что выгодно нам. К чему готовы мы, наш народ".

"Можете регулировать цены - регулируйте. Можете управлять предприятиями - управляйте. Не можете управлять этими предприятиями - тогда смотрите на приватизацию. Если они уничтожаются, разваливаются, лучше кому-то продать. Если цены не можешь контролировать, регулировать, не лезь в этот процесс. То есть надо исходить из реальной действительности. Если нам нужны эти квадрокоптеры и станции уничтожения квадрокоптеров, давай будем их делать. Если не нужны - не надо", - заявил белорусский лидер.

Белорусских отцов - с праздником!

Поздравили Президента и с Днем отца. Его отмечают сегодня. Владимир Матвеев, политический обозреватель БелТА, спросил у Президента, что в первую очередь нужно родителям, чтобы детям было безопасно, тихо, мирно, спокойно. Почитав СМИ, кажется, что начнется война, третья мировая.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не верит, что может начаться третья мировая война, но подчеркивает, что опасаться и предвидеть надо все. Об этом глава государства заявил журналистам на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области.

"Предвидеть надо все и опасаться всего. Кто сегодня может сказать, что не разразится третья мировая война? Мы как никогда близки к ней. Но я не верю, что третья мировая война будет. Потому что опасность в том, что третья мировая война приведет к уничтожению всех и вся. Ну кому хочется сегодня помереть?", - отметил глава государства.

"Самое главное сейчас для родителей, просто скажу, чтобы ваш сынишка или дочурка утром могли проснуться с улыбкой, улыбнуться родителям, покушать, чтобы вы могли в теплой водичке искупать ребеночка, и может, не один раз. И сами душ принять. И не стирать туалетную бумагу, как это сегодня рекомендуют безумцы на Западе. Чтобы мы жили нормальной жизнью. А еще точнее скажу: чтобы мы будущий год прожили хотя бы так, как этот. Не хуже. Главное, чтобы не было хуже. Вы видите, что происходит в мире. Это основное", - сказал Президент.

Отдельно Президента спросили про контртеррористическое реагирование. Точнее о мерах безопасности, которые есть внутри страны. Границы открыты - как быть уверенным в тех, кто их пересекает.

"Отвечаю прямо: гарантии никто дать не может. Но мир очень открыт, взаимозависим. Террористы, если они и будут атаковать нас, они не будут ходить прямо: у них давно определены пути. Да, они в толпе могут затеряться, но это очень рискованно и опасно, у них достаточно других путей. Спецслужбы это знают, - отметил Александр Лукашенко. - Пока мы справляемся. Будем стараться справиться".

Президент напомнил, что недавно правоохранители обезвредили банду террористов. "И это еще не все. Они собрались совершать на территории нашей страны преступления. Что еще надо для доказательства того, что нам спокойно жить не дадут? Да, можно закрыть въезд, можно запретить. Но вы не думайте, что мы не работаем на пунктах пропуска и пересечения. Современные средства контроля дают нам такую возможность работать. Это во-вторых", - сказал глава государства.

"А в-третьих, что, у нас внутри страны не хватает "свядомых", сволочей, идиотов и мерзавцев, которые за пятьсот долларов, как вы видели, готовы сегодня совершать какие-то там деяния и преступления? Поэтому мир такой, что черт его знает, откуда ждать гадости и пакости. Думаю, что нам надо просто работать", - подчеркнул Александр Лукашенко

"Просто цирк!" - так обозначили журналисты объявление украинского СБУ Александра Лукашенко "в розыск". Белорусский Президент нашелся сразу. "А чего меня объявлять? Я здесь. Если надо СБУ, пусть приедут сюда. Если захотят меня увидеть - пожалуйста", - отреагировал Александр Лукашенко на вбросы.





Ксения Лебедева задала вопрос Президенту о том, считает ли он, что Украина признает Беларусь своим врагом?

"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что самые главные темы обсуждаются всегда вне публичной плоскости. "Это я по своему характеру… Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана", - отметил глава государства.

Спросили у Александра Лукашенко и про национальную идею. Как помните, тему затронули на встрече белорусского лидера с российским философом Александром Дугиным.

"Национальная идея - это то краткое, компактное, что тебя должно захватить сразу. Вот глянул, рот раскрыл и дышать не можешь. Может, я ошибаюсь. Это моя точка зрения. Но я пока такой идеи не вижу", - сказал Александр Лукашенко.

18 октября Президент встретился с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным. На встрече также затрагивались эти вопросы. "Мы пришли к единому мнению (публично немножко прозвучало): эту идеологию нельзя придумать. Она должна вызреть. Когда мне много-много раз предлагали некоторые идеи, формулировали идеологию… Накануне встречи я даже взял одну книжонку (национальная идея и прочее - так называлась). Даже ее пролистал, посмотрел одно из предложений. Но пришли к выводу, что мы должны созреть для этой глобальной - это больше на перспективу, для детей - идеи", - подчеркнул глава государства.

"И нет этой идеи. Мы не созрели, наверное. Мы ее не выкристаллизовали, если можно так сказать, эту национальную идею. Я за этим очень внимательно наблюдаю. Я пока не вижу. Россия тем более, как сказал Дугин, тоже этого не видит. Он человек системный, грамотный философ, мы с ним долго говорили. Он со мной согласился. Хотелось бы, чтобы побыстрее, но здесь время не подстегнешь", - добавил Александр Лукашенко.