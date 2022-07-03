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Лукашенко ответил тем, кто упрекает Беларусь в поддержке России: Мы были и будем вместе
Беларусь поддерживала и будет поддерживать Россию. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе "Курган Славы", сообщает БелТА.
"Я очень приветствую инициативу наших парламентариев - "Поезда Памяти". Мы как никогда действительно должны быть вместе. Нас сегодня упрекают в том, что мы, единственная страна в мире, поддерживаем Россию в ее борьбе против нацизма. За то, что она выставила барьер против надругательства над россиянами и русским человеком. Мы поддерживали и будем поддерживать Россию. И эти требования смешны, грустны и печальны", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что Россия - братское для Беларуси государство, самое близкое для нее государство в мире. "И наша, белорусов, трагедия только в том, что сегодня столкнулись два братских народа - россияне и украинцы. Это наша трагедия. Но мы всегда говорим, что правда сильнее. И правда сегодня на стороне братской России, - убежден глава государства. - Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. А сколько стран по ту сторону? Почти полсотни, которые фактически воюют против России в Украине. Что-то не складывается баланс".
"И вообще, те, кто нас упрекает, вы, что не знали, что у нас теснейший союз с Российской Федерацией? С которой мы строим единое, мощное, независимое Союзное государство, где в союзе два независимых народа. Мы идем, как по тонкому льду, и этот опыт впервые в мире. Мы должны показать другим этот пример. И что, они не знали, что у нас в союзе Беларуси и России создана уже давно единая группировка вооруженных сил? Фактически единая армия. Вы же это все знали. Так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией", - заявил Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил, что роль Беларуси в российской спецоперации была определена им давно: "В первый день начала этой операции, когда я сказал: мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку. И мы заняли оборону от Брестской крепости по южные границы для того, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск. Они нам этого простить не могут. И для нас сегодня это направление оказалось важнейшим".
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