Лукашенко ознакомился с развитием отечественной трансплантологии и ответил на острые темы

Развитие белорусской трансплантологии сегодня было в центре внимания Президента. Александр Лукашенко посетил научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии и пообщался с коллективом клиники. В развитие этой высокотехнологичной сферы медицины вложено немало сил и средств, но все это было не зря. Спасены тысячи жизней. В центре также приходят на помощь, когда тяжелую болезнь осложняет COVID. Медики побеждают. Истории чудесных выздоровлений впечатляют. Но чудес не бывает. Кадры, технологии, господдержка - все это вместе дает результат для пациентов. Модернизация медучреждений продолжится. В общении с врачами затронули немало немедицинских тем - от ситуации в регионе до голосования на референдуме. Об этом расскажем чуть позже. Но сначала о том, что значит высокие медицинские технологии в деле. Репортаж Натальи Бреус.

Если трансплантология - космос в медицине, то новый корпус - точно космический корабль. Начинка соответствующая. Хоть работает с осени, в коридорах все еще чувствуется новое. Здесь запросто можно встретить светил белорусской науки. Например, профессора Карпова.

Или даже Президента. Александр Лукашенко сделал все, чтобы из полувековой больницы получилась "конфетка" всех смыслах.

Развитие отечественной трансплантологии

Бывшая девятка, сегодня научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Больница была построена еще в середине 70-х. Первая пересадка печени, проведенная в этих стенах в 2008, стала переломным моментом не только для медучреждения, но и для всей белорусской медицины.

Это архивные кадры: примерно через неделю после первой пересадки печени в стране Президент встречается со смельчаками. Тогда многие с прищуром смотрели в сторону молодых и дерзких врачей. Эта середина нулевых, когда отошли от пропасти 90-х, чуть нарастили жирок. Но впереди уже маячил мировой финансовый кризис. Впору ли было замахнуться на такие высокие технологии, как пересадка органов? Но Президент поддержал: это нужно - нужно делать для людей.

Лукашенко не отмахнулся и 5 лет назад - дал добро на возведение нового корпуса. Хотя мог бы, так много было насущных проблем.

А. Лукашенко: Не зря ввязались в драку

Сегодня уже не важно, что это было - то ли предвидение, то ли чутье. Важен результат - тысячи спасенных жизней и надежда для, казалось бы, безнадежных пациентов. Еще своя научная школа, специалисты высочайшего класса. Президент скажет, что не зря ввязались в драку.

Огромное количество пациентов из различных уголков мира, не только с постсоветского пространства, но даже из таких высокотехнологичных стран, как Израиль либо Япония, приезжают к нам на лечение. Даже ковидные проблемы не сыграли никакой роли. Прошлый год стал самым успешным. Мы заработали более $10 млн. Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии

На базе МНПЦ ведется строительство блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток

Экспорт услуг - это, скорее, приятный бонус. В первую очередь ведь думали, как помочь своим людям, чтобы не приходилось мыкаться по заграничью. Всем ли под силу? Да еще в тяжелой болезни. Все заработанное в центре инвестируют в развитие. Выдохнуть не успели после возведение хирургического корпуса - взялись за строительство блока трансплантации костного мозга. Обещали и Президента пригласить на открытие.

Президент высказался о необходимости делиться передовым медопытом с регионами

Правда, за границей желающих делиться секретами мастерства не сильно найдешь. Сегодня наш центр один из крупнейших в Восточной Европе. Сделали более 3 тысяч трансплантаций. Чаще всего пересаживают почки, печень, реже сердце, легкие. Иногда сразу два органа. Но не только пересадка. В новой гибридной операционной, если без сложных медицинских терминов, можно делать все и сразу. Сегодня застали момент, когда удаляли опухоль в печени - бьют точно в цель.





Благодаря врачам и технологиям, страшные диагнозы - не приговор, а восстанавливаются пациенты куда быстрее. Александр Лукашенко зашел поддержать тех, кто идет на поправку.

Но в последние пару лет, кажется, всем врачам пришлось стать инфекционистами. Самые тяжелые ковидные больные попадали именно в этот центр. Настя - одна из них. Подхватила тяжелый дельта-штамм, когда была в положении. Ей сделали кесарево, чтобы спасти ребенка. Еще месяц сама женщина была в коме, на грани жизни и смерти - на ЭКМО (это аппарат, который дышит за человека). Но выкарабкалась!

Президент пообщался с пациентами научно-практического центра

Это страшное испытание позади. Трехмесячная дочка заставляет бесконечно улыбаться - Настя наслаждается радостями материнства.

Этого могло бы и не быть. Медики делают все, чтобы каждая страшная история болезни была со счастливым концом.

Президент не обойдет стороной красную зону. В этот раз минимум слов. Здесь те, за кого врачи борются день и ночь. При этом не ставя на паузу во время пандемии помощь онко- и кардиобольным.

Президент поблагодарил отечественных врачей за развитие в стране сферы трансплантологии

Общаться с врачами Президенту легко - встречается с командами профессионалов в белых халатах регулярно в разных регионах. Масштабных проектов и забот в стране хватает, но здоровье людей - на первом плане.

Лукашенко о трансплантологии: Деньги мы вложили немалые, и я не жалею

Конечно, еще рано ставить точку в истории с пандемией. Но согласитесь, новую волну "омикрона" встретили уже куда спокойнее. Люди без сверхпаники, врачи с огромным опытом. В целом весь сложный период коронавирусной атаки Беларусь прошла достойно.

Президент пообщался с коллективом МНПЦ

Пандемия вымывает серьезные ресурсы из бюджета. Но модернизацию здравоохранения, которая стоит немалых денег, не застопорили. Наоборот, ассигнования увеличили. В прошлом году переоснастили почти 3 десятка поликлиник и больниц.

Сегодня крен все больше в сторону регионов, чтобы доступная и высокотехнологичная помощь была ближе людям. Востребован опыт совместной работы медуниверситетов и клиник. Такая подготовка будет только на пользу будущим врачам. Разговор получился особенным. Президент и медики - на одной волне.

Новый корпус современной клиники стал настоящим подарком и для пациентов, которых настигает тяжкий недуг. Для врачей, которые здесь работают, условия достойные. Планку будут держать и по зарплате. Хотя, спасая жизни, многие об этом думают в последнюю очередь, порой в ущерб личным интересам. Свой презент медики сделали Президенту - сувенир с философским смыслом.

Такая же фигура, только в макромасштабе, есть и на территории центра. Как напоминание, что иногда во имя жизни нужно чем-то жертвовать.

В разговоре с медиками, конечно, зашел разговор и о событиях в Украине!

Мы внимательно следим за ситуацией и надеемся, что стороны используют все возможности, чтобы исключить дальнейшую эскалацию конфликта. Но сегодня всем нужно понимать, почему он разгорелся и его дальнейшие последствия. Неспокойная обстановка на внешнем контуре уже спровоцировала ажиотаж на валютном рынке. Оснований для паники нет.

Президент о ситуации в обменниках: У нас валюты хватает

Страна продолжит жить в обычном ритме. Впереди у нас референдум. Он состоится по графику. Сейчас идет досрочное голосование. Активность белорусов искренне удивила Президента.