Лукашенко озвучил приоритеты транспортной отрасли

Как отметил глава государства, мало только произвести товар, его еще надо доставить потребителю. "Мы торгуем почти со всеми странами мира. Ежемесячная экспортная товарная выручка составляет около4 млрд долларов. Задача скорейшей переориентации поставок с закрытых для нас рынков остается. Найдены новые логистические пути, заработали соглашения с Россией в транспортной сфере в автомобильных, авиационных, железнодорожных перевозках, на сегодняшний день уже задействовано 20 российских морских портов. Но дальше этого недостаточно. Создание собственной портовой инфраструктуры и новые сухопутные маршруты в направлении Китая, Ирана, других стран Азии должны стать безусловным приоритетом нашей транспортной отрасли", - сказал Александр Лукашенко.