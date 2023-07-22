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Лукашенко: Передовики жатвы - это настоящие герои нашего времени

Уборочная кампания набирает обороты. У аграриев начались нелегкие трудовые будни от зари до зари. А все ради того, чтобы на столе был свой хлеб.

Главные темы вокруг уборочной-2023 - ЗДЕСЬ.

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