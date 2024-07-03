Лукашенко: Победители завещали нам жить и строить будущее для новых поколений, и мы не подведем

Поколение победителей завещало белорусам жить и строить будущее для новых поколений, и это необходимо исполнить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 июля на военном параде, посвященном 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, пишет БЕЛТА.



"В одном строю с защитниками Отечества - молодежь, рядом с военной техникой - техника мирной жизни. Победители завещали нам жить и строить будущее для новых поколений. Мы не подведем. Не имеем права", - заявил глава государства.



Александр Лукашенко также обратился к ветеранам, отметив, что они научили любить, защищать и беречь свою землю. "Мы и сегодня строим свое будущее, опираясь на ваши могучие плечи. Понимание того, какой груз испытаний вы на них подняли и вынесли, дает нам силы и мужество противостоять новым вызовам времени. Иного не дано, ибо это время выбрало нас. И мы сможем!" - подчеркнул Президент.



"Нашему поколению выпала миссия сохранить мир на родной земле. Мир, который 80 лет назад подарили нам деды и прадеды. Будем достойны их бессмертного подвига. В этот священный для каждого из нас день желаю всем счастья, мира, благополучия. Слава белорусскому народу, отстоявшему свое право быть суверенным и независимым! Вечная слава советским воинам, павшим в боях с врагом и отдавшим свои жизни за нашу свободу! Честь и слава доблестным защитникам Отечества!" - сказал белорусский лидер.