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Лукашенко поддержал предложение о продлении на 2023 год безвиза для жителей Литвы, Латвии и Польши
В подтверждение открытости нашей страны, нацеленности на добрососедство и укрепление межнациональных связейсегодня было принято решениео продлении безвизового режима.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Совета Министров и Министерства иностранных дел о продлении на 2023 год безвиза для жителей Литвы, Латвии и Польши. Они и далее смогут без препон посещать Беларусь, встречаться с родственниками, посещать места захоронения, получать медицинские и иные услуги.
Против Беларуси сегодня идет сильнейшая информационная кампания, направленная на дискредитацию нашей страны, создание какого-то страшнейшего монстра, какой-то кровавой диктатуры. Люди, которые смотрят западные каналы, читают западную прессу, у них складывается впечатление, что здесь чуть ли людей на улице не едят. Поэтому то, что и поляки, и литовцы, и латыши могут приехать в Беларусь без визы, посмотреть реально, что здесь происходит, в том числе и информационный канал, который доносит правдивую информацию.
Напомню, с 15 апреля безвиз был введен для граждан Литвы и Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии. С 1 июля - для граждан Польши. Действие соответствующего порядка въезда предусмотрено до конца текущего года. За время безвизового режима Беларусь посетили почти 370 тысяч граждан Евросоюза, больше всего из Литвы.
Фото: БелТА
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