Лукашенко поддержал предложение о продлении на 2023 год безвиза для жителей Литвы, Латвии и Польши

Против Беларуси сегодня идет сильнейшая информационная кампания, направленная на дискредитацию нашей страны, создание какого-то страшнейшего монстра, какой-то кровавой диктатуры. Люди, которые смотрят западные каналы, читают западную прессу, у них складывается впечатление, что здесь чуть ли людей на улице не едят. Поэтому то, что и поляки, и литовцы, и латыши могут приехать в Беларусь без визы, посмотреть реально, что здесь происходит, в том числе и информационный канал, который доносит правдивую информацию.

Петр Петровский, политолог