3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лукашенко поддержал предложение ввести заочное производство по уголовным делам в отношении беглых
Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение ввести заочное производство по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами Беларуси.
Уже разработан соответствующий законопроект, который в ближайшее время будет направлен в Палату представителей. Об этом сообщил журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора по итогам состоявшегося под председательством главы государства заседания Совета безопасности, сообщаетБелТА.
Как пояснил глава СК, в последнее время ряд стран, в частности, Польша, Литва, отказывают Беларуси в выдаче лиц, которые совершили преступления на нашей территории (в том числе и экстремистские преступления) и продолжают свою преступную деятельность в настоящее время. "Для того чтобы реализовать принцип неотвратимости уголовной ответственности, вносится предложение рассматривать в судах уголовные дела в отношении таких лиц в случае, если нам отказано в их выдаче либо если не поступило ответа на запрос о выдаче, в заочном порядке, то есть без участия лица, в отношении которого рассматривается уголовное дело", - пояснил Дмитрий Гора. Он добавил, что законопроектом предусмотрены гарантии защиты прав обвиняемых и соблюдены стандарты, которые предусмотрены законодательством как европейских стран, так и стран СНГ, где уже работает заочное производство по уголовным делам.
"Реализация этого института позволит нам обеспечить неотвратимость наказания, а также возмещение ущерба по уголовным делам лицами, которые совершили уголовные преступления. Думаю, что это будет иметь и довольно действенный профилактический эффект", - заявил глава СК.
"Главой государства поддержано предложение и в ближайшее время законопроект будет направлен в Совет Министров для внесения в Палату представителей Национального собрания", - сказал глава СК.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе