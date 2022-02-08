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Лукашенко поддержал предложение ввести заочное производство по уголовным делам в отношении беглых

Лукашенко поддержал предложение ввести заочное производство по уголовным делам в отношении беглых

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение ввести заочное производство по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами Беларуси.

Уже разработан соответствующий законопроект, который в ближайшее время будет направлен в Палату представителей. Об этом сообщил журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора по итогам состоявшегося под председательством главы государства заседания Совета безопасности, сообщаетБелТА.

Как пояснил глава СК, в последнее время ряд стран, в частности, Польша, Литва, отказывают Беларуси в выдаче лиц, которые совершили преступления на нашей территории (в том числе и экстремистские преступления) и продолжают свою преступную деятельность в настоящее время. "Для того чтобы реализовать принцип неотвратимости уголовной ответственности, вносится предложение рассматривать в судах уголовные дела в отношении таких лиц в случае, если нам отказано в их выдаче либо если не поступило ответа на запрос о выдаче, в заочном порядке, то есть без участия лица, в отношении которого рассматривается уголовное дело", - пояснил Дмитрий Гора. Он добавил, что законопроектом предусмотрены гарантии защиты прав обвиняемых и соблюдены стандарты, которые предусмотрены законодательством как европейских стран, так и стран СНГ, где уже работает заочное производство по уголовным делам.

"Реализация этого института позволит нам обеспечить неотвратимость наказания, а также возмещение ущерба по уголовным делам лицами, которые совершили уголовные преступления. Думаю, что это будет иметь и довольно действенный профилактический эффект", - заявил глава СК.

"Главой государства поддержано предложение и в ближайшее время законопроект будет направлен в Совет Министров для внесения в Палату представителей Национального собрания", - сказал глава СК.

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