Лукашенко поддержал предложение ввести заочное производство по уголовным делам в отношении беглых

Как пояснил глава СК, в последнее время ряд стран, в частности, Польша, Литва, отказывают Беларуси в выдаче лиц, которые совершили преступления на нашей территории (в том числе и экстремистские преступления) и продолжают свою преступную деятельность в настоящее время. "Для того чтобы реализовать принцип неотвратимости уголовной ответственности, вносится предложение рассматривать в судах уголовные дела в отношении таких лиц в случае, если нам отказано в их выдаче либо если не поступило ответа на запрос о выдаче, в заочном порядке, то есть без участия лица, в отношении которого рассматривается уголовное дело", - пояснил Дмитрий Гора. Он добавил, что законопроектом предусмотрены гарантии защиты прав обвиняемых и соблюдены стандарты, которые предусмотрены законодательством как европейских стран, так и стран СНГ, где уже работает заочное производство по уголовным делам.