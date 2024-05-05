Лукашенко поделился воспоминаниями из детства о Пасхе

Президент Беларуси, посещая вПасху храм в Орше, рассказал, что даже в советские годы, во времена его детства это был очень ожидаемый праздник, сообщает БЕЛТА.



Глава государства начал свою речь в храме с благодарности в адрес представителей духовенства за то, что они делают в государстве: "Особенно вот эти храмы, церкви и церквушки, которые находятся не в центре Беларуси, а подальше от Минска. Именно вы делаете наших людей настоящими. Настоящими и искренними белорусами".



Александр Лукашенко назвал Пасху очень светлым и ожидаемым праздником.

"Я как человек из тех советских времен должен сказать, что этого праздника мы ждали всегда. И если бы у меня спросили, какие праздники - светские и духовные - на первом месте, я бы назвал Пасху. Мы все, особенно дети, ждали этот праздник. И взрослые. Не потому, чтобы разговеться. А потому, что это был праздник. Он у нас был в сердцах и, самое главное, в нашей голове. Самый светлый праздник. Праздник весенний", - сказал глава государства.



Он отметил, что после наступления Пасхи природа всегда дарит тепло. И тепло также наполняет сердца и души людей. Более того, в нынешнем году Пасха пришла в преддверии большого светского праздника - Дня Победы.

