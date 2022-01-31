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Лукашенко подписал обновленный Кодекс об образовании

Лукашенко подписал обновленный Кодекс об образовании

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым утверждается новая редакция Кодекса об образовании, сообщаетБелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Законом определяются основы государственной политики в сфере образования, закрепляются положения, направленные на повышение эффективности, качества и доступности образования, с учетом тенденций развития современного образовательного пространства и практики применения действующего кодекса.

В частности, в новой редакции кодекса предусматривается всеобщее получение общего среднего образования (в настоящее время общего базового образования), проведение итоговой аттестации по завершении общего среднего образования по отдельным учебным предметам в виде централизованного экзамена. Порядок его проведения будет утвержден Министерством образования.

Кроме того, расширяется сфера применения целевой подготовки для организаций, расположенных не только в малых населенных пунктах и на загрязненных территориях, но и в иных населенных пунктах, предусматривается функционирование на уровне профессионально-технического и среднего специального образования колледжей, на уровне высшего образования - университетов, академий и институтов.

Дистанционное обучение в кодексе закрепляется как самостоятельная форма получения образования, устанавливается возможность реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия между учреждениями образования.

По отдельным техническим и медицинским специальностям вводится специальное высшее образование. Появляется новый вид дополнительного образования - одаренных детей и молодежи на базе Национального детского технопарка.

В законе предлагаются также иные нормы, в том числе предусматривающие уточнение и перераспределение полномочий государственных органов по управлению в сфере образования.

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