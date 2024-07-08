Лукашенко подписал поправки в законы по регулированию брачных и семейных отношений

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по вопросам регулирования брачных и семейных отношений". Документ направлен на совершенствование регулирования таких отношений, а также трансформацию норм Декрета от 24 ноября 2006 года № 18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" в нормы законов, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В частности, Законом предусматривается закрепление полномочий государственных органов по обеспечению контроля за выполнением мер государственной защиты детей. Устанавливается четкий механизм отобрания ребенка по решению комиссии по делам несовершеннолетних, а также единые требования к содержанию и оформлению таких решений.

Документом предоставляется возможность передачи жилых помещений (долей в праве собственности на них) в собственность ребенка в счет уплаты алиментов при заключении соглашения родителями.

Кроме того, вводится требование об информировании гражданами Республики Беларусь компетентных органов своего государства о регистрации актов гражданского состояния в отношении себя и своих несовершеннолетних детей в иностранных государствах.