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Лукашенко подписал поправки в законы по регулированию брачных и семейных отношений
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по вопросам регулирования брачных и семейных отношений". Документ направлен на совершенствование регулирования таких отношений, а также трансформацию норм Декрета от 24 ноября 2006 года № 18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" в нормы законов, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В частности, Законом предусматривается закрепление полномочий государственных органов по обеспечению контроля за выполнением мер государственной защиты детей. Устанавливается четкий механизм отобрания ребенка по решению комиссии по делам несовершеннолетних, а также единые требования к содержанию и оформлению таких решений.
Документом предоставляется возможность передачи жилых помещений (долей в праве собственности на них) в собственность ребенка в счет уплаты алиментов при заключении соглашения родителями.
Кроме того, вводится требование об информировании гражданами Республики Беларусь компетентных органов своего государства о регистрации актов гражданского состояния в отношении себя и своих несовершеннолетних детей в иностранных государствах.
Основные положения Закона вступают в силу с 1 января 2025 года.
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