Лукашенко подписал решение республиканского референдума по Конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии во Дворце Независимости подписал Решение республиканского референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию страны, сообщает БелТА.



На мероприятие во Дворце Независимости приглашены более тысячи человек. В их числе высшие должностные лица, члены правительства, представители различных министерств и ведомств, Конституционного и Верховного судов, делегации от областей и города Минска, эксперты и представители общественности.



Как сообщалось, 27 февраля проведен республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. На референдум был вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь? И два варианта ответа - заи против.



Итоговые результаты референдума ЦИК утвердил 3 марта. По данным комиссии, явка составила 78,63 % от общего списка граждан, которые имеют право участвовать в референдуме. За принятие изменений и дополнений Конституции проголосовали 4 440 830 граждан, что составило 82,86 % голосовавших.

