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Лукашенко подписал указ о контроле за проведением вступительной кампании 2023 года

Защитить права и законные интересы абитуриентов. В Беларуси создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения всех этапов вступительной кампании в 2023 году, включая централизованный экзамен. Соответствующий указ подписал глава государства.

Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. В ее состав включены члены Совета Республики, депутаты, представители органов госуправления, контролирующих органов и общественных организаций. Реализация указа позволит принять меры и отреагировать в случае необходимости для исключения нарушений законодательства.

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