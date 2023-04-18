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Лукашенко подписал указ о контроле за проведением вступительной кампании 2023 года
Защитить права и законные интересы абитуриентов. В Беларуси создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения всех этапов вступительной кампании в 2023 году, включая централизованный экзамен. Соответствующий указ подписал глава государства.
Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. В ее состав включены члены Совета Республики, депутаты, представители органов госуправления, контролирующих органов и общественных организаций. Реализация указа позволит принять меры и отреагировать в случае необходимости для исключения нарушений законодательства.
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