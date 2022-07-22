Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство 471 человека, в том числе 463 граждан Украины

471 человек, в том числе 114 несовершеннолетних иностранцев, получили белорусское гражданство. Соответствующий указ сегодня подписал Александр Лукашенко. Большинство – украинцы, 463 человека. Среди новых граждан Беларуси 33 семьи с детьми, 7 - многодетные. Одна из них воспитывает шестерых несовершеннолетних детей, двое из которых родились в Беларуси. Белорусские паспорта получат также двое ученых - кандидат экономических наук и кандидат биологических наук. При этом одному из них ученая степень присвоена в Беларуси. Для выходцев из южной страны-соседки, проживающих и работающих в Беларуси, процедура натурализации прошла в упрощенном порядке. Такое поручение глава государства дал в августе прошлого года. С того времени белорусский паспорт получили 4 228 украинцев. Из них по решению главы государства гражданство Республики Беларусь предоставлено 2 247 украинцам.

"Сегодня Президентом Беларуси подписан третий в этом году указ о приеме в гражданство Республики Беларусь иностранных граждан, из которых 463 являются гражданами Украины. В рамках выполнения поручений Президента, которые он дал в августе прошлого года, органы внутренних дел оперативно рассматривают ходатайства граждан этого государства о приеме в гражданство Республики Беларусь, - сказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. - Мы регулярно получаем обращения граждан Украины о приеме в гражданство Республики Беларусь и оперативно их рассматриваем, оказывая заявителям соответствующее содействие, консультации, помощь в подготовке документов".





По его словам, всего с августа прошлого года 4 228 граждан Украины стали гражданами нашего государства. "И более 1 000 материалов в настоящее время находится в рассмотрении, по которым будет принято оперативное решение, и они будут внесены в установленном порядке на рассмотрение главе государства. Выполнение поручений Президента Республики Беларусь органами внутренних дел продолжается. Поэтому мы рекомендуем всем гражданам Украины, которые постоянно проживают на территории нашего государства, обращаться в органы внутренних дел с ходатайствами о приеме в гражданство Республики Беларусь, которые будут оперативно рассмотрены", - отметил начальник департамента.