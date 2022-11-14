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Лукашенко подписал указ о присуждении госнаград
Государственных наград удостоены 78 представителей организаций, предприятий и профильных образовательных учреждений агропромышленного комплекса. Ордена, медали и почетные звания им присуждены за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие АПК, достижение высоких производственных показателей. Соответствующий указ №404 подписал 14 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Орденом Отечества II степени награжден директор ОАО "Агро-Мотоль" Вячеслав Каштальян, орденом Трудовой Славы - оператор машинного доения ОАО "Остромечево" Валентин Романюк, оператор искусственного осеменения животных СПК "Ляховичский" Иван Потопович и председатель правления СПК "50 лет Октября" Григорий Шпаков.
В числе награжденных орденом Почета - директор ОАО "Агро-сад Рассвет" Василий Желенговский, профессор кафедры растениеводства Гродненского государственного аграрного университета Константин Коледа, главный агроном Толочинского консервного завода Татьяна Капранова, бригадир производственной бригады по животноводству сельхозпредприятия "Новый Двор - Агро" Елена Матейко.
Большая группа представителей сферы АПК удостоена медали "За трудовые заслуги". Среди них - директор ОАО "Максимовичи-Агро" Василий Белый, генеральный директор Белорусского государственного объединения по племенному животноводству "Белплемживобъединение" Руслан Березовик, заведующий кафедрой свиноводства и мелкого животноводства Белорусской государственной ордена Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии Александр Соляник, директор Белорусского государственного ветеринарного центра Юрий Пивоварчик.
Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь" присвоено шестерым сотрудникам предприятий АПК, в числе которых тракторист-машинист ОАО "Рассвет им. К.П.Орловского" Николай Белокурский и начальник цеха ОАО "Беловежский" Лариса Химич.
Александр Лукашенко также подписал распоряжение, которым объявил Благодарность Президента Республики Беларусь представителям организаций, предприятий и профильных образовательных учреждений агропромышленного комплекса.
Фото: БелТА
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